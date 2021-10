Antidopage : à quelle fréquence sont testés les joueurs ?

Goal a rassemblé les principales informations sur le processus de dépistage des drogues chez les footballeurs, y compris la fréquence des tests.

Le dopage est largement interdit dans le football. Les instances dirigeantes de ce sport prennent régulièrement des mesures pour s'en assurer. Pour ce faire, les athlètes sont soumis à des contrôles antidopage afin de s'assurer qu'ils ne prennent pas de substances améliorant les performances. Goal vous explique ce qu'il faut savoir sur la fréquence des contrôles antidopage des footballeurs, en quoi consiste le processus et plus encore.

À quelle fréquence les footballeurs sont ils testés ?

Selon la FA, les footballeurs peuvent être testés de manière totalement aléatoire à tout moment, qu'ils soient ou non sur le terrain d'entraînement ou au stade. Il n'y a pas de confirmation officielle du nombre de fois qu'un footballeur peut être testé, mais étant donné que les tests sont aléatoires, ils peuvent aller de plusieurs fois par semaine à une fois par mois. Bien entendu, les athlètes ne sont pas prévenus à l'avance qu'ils seront soumis à un test de dépistage de drogues.

"Vous pouvez être soumis à un contrôle antidopage à tout moment et en tout lieu, y compris après un match, lors d'une séance d'entraînement ou à domicile", peut-on lire sur le site officiel de la FA. "Il vous sera demandé de fournir un échantillon d'urine et/ou de sang et vous pourrez être testé plusieurs fois au cours de la saison".

​Un protocole très strict

"En outre, le programme de contrôle antidopage dans le football comprend un passeport biologique de l'athlète (ABP) et les joueurs peuvent être sélectionnés pour des tests sanguins régulièrement au cours de la saison." La FA a également présenté des informations clés sur les conséquences d'un contrôle antidopage, notamment le fait que les joueurs qui refusent un test peuvent être suspendus du football pendant quatre ans. Voici les consignes données par les autorités compétentes :

- Tous les tests seront effectués sans préavis. Cela signifie qu'aucun avertissement ne sera donné avant le test.

- Ne refusez pas de vous soumettre au test, car cela peut entraîner une suspension de quatre ans du football.

- Vous devez rester à la vue de l'agent de contrôle du dopage (ACD) ou de l'escorte à partir du moment où vous avez été informé que vous avez été sélectionné pour un test jusqu'à la fin de la procédure.

- Si vous êtes sélectionné pour un contrôle antidopage, vous devez vous présenter immédiatement au poste de contrôle antidopage (PCA).

- Il vous sera demandé d'enlever suffisamment de vêtements pour que l'ACD ou l'escorte puisse observer directement le passage de l'urine du corps dans le récipient de collecte.

- Si votre échantillon est trop dilué, il vous sera demandé de fournir un échantillon supplémentaire. Ne vous hydratez pas trop, car cela pourrait entraîner la fourniture d'autres échantillons dilués.

- Veuillez faire preuve de respect envers les officiels antidopage à tout moment de la procédure.

Ils poursuivent : "Les joueurs doivent se sentir préparés et connaître leurs droits et responsabilités lorsqu'ils sont notifiés d'un contrôle par une escorte ou un agent de contrôle du dopage." Mais concrètement, qu'est-ce que le dopage dans le football ? Dans le sport, le dopage est la consommation de substances interdites - telles que des substances améliorant les performances - qui sont prises pour améliorer les performances. Les joueurs prennent ces substances dans l'espoir d'augmenter leur endurance et leur force, ce qui leur donne ce que l'on considère comme un avantage invisible sur leurs coéquipiers et leurs adversaires sur le terrain.

Le Comité international olympique (CIO) a décrit le dopage comme "l'utilisation intentionnelle ou non de substances et de méthodes interdites figurant sur la liste actuelle des substances dopantes". La définition de l'Agence mondiale antidopage (AMA) dans le Code mondial antidopage est acceptée comme norme internationale depuis 2004.