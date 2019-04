Antic : "Au Barça, Griezmann finirait sur le banc. Le Real c'est mieux pour lui"

Le champion du monde français aurait du mal à se faire une place dans le onze blaugrana, selon l'ancien entraineur serbe de l'équipe catalane.

La star de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, est annoncé depuis un bon moment comme possible futur transfuge du . Mais Radomir Antic estime que le camp Nou ne serait pas le bon endroit pour le Français en raison de la manière dont Ernesto Valverde gère son effectif.

Pour étayer ses dires, l'entraîneur de 70 ans prend pour exemple le cas de Philippe Coutinho, qui a eu du mal à trouver une place dans le onze de départ du Barca après son arrivée en provencende . Et, il a le sentiment que Griezmann connaitra la même mésaventure, car il possède des qualités similaires à celles du Brésilien.

Selon Antic, Griezmann ne ferait que chauffer son banc s'il rejoignait les Blaugrana. En revanche, il pense qu'un transfert vers le rival du , qui est aussi l'ennemi juré de l'Atletico, serait un meilleur choix pour le vainqueur de la . "Griezmann est un meneur de jeu et Barcelone joue sans milieux de terrain", a-t-il déclaré dans un entretien exlusif à Goal. "S'ils le signent, il finira sur le banc parce qu'il ne trouvera pas de place dans l'équipe. Barcelone n'a certainement pas besoin de Griezmann. Real Madrid ... peut-être un peu plus. ".

Tout en poussant "Griezou" à snober le Barça, Antic a aussi conseillé aux équipes espagnoles de s'intéresser de près à Kevin De Bruyne. Et, il s'est aussi permis d'adresser un tacle à Luka Modric. “Il me semble aussi absurde qu'aucun des trois géants espagnols n'ait envisagé de signer le meilleur passeur au monde, qui n'est autre que Kevin De Bruyne. Depuis quand [Luka] Modric est-il le meilleur passeur au monde?", s'est-il interrogé.

«Je ne peux même pas vous dire ce que cela me fait de le voir remporter le Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du monde, cela n'a aucun sens, a poursuivi le coach champion d' 1996. Il ne donne pas de passes décisives et ne marque pas de buts. Vous avez besoin de joueurs comme De Bruyne, pas comme [Eden] Hazard - des joueurs qui font jouer les autres.

Relancé sur le cas Griezmann pour savoir s'il serait la recrue parfaite pour Los Blancos, Antic a déclaré que Zinedine Zidane et son personnel doivent considérer toutes les options avant une reconstruction l'été prochain. "Le club doit vendre des joueurs et regarder le marché pour construire un nouveau projet", a-t-il souligné. Ils doivent protéger leur entraîneur, qui n'est pas à blâmer pour ce qui se passe parce que tout allait déjà mal avant son arrivée. Ils feront de belles recrues car ils n'ont pas de titre à aller chercher. Tout ce à quoi ils doivent penser aujourd'hui, c'est le mercato de l'été et pas ."

Antic est l'un des rares entraîneurs à avoir dirigé les trois grandes équipes de la . Deux d'entre elles, Barcelone et l'Atletico, s'affronteront samedi au Camp Nou, dans un affrontement que beaucoup considèrent comme décisif pour l'issue finale de la course au titre.

Un match nul 4 à 4 à mardi a permis à l'Atletico de revenir à 8 unités du Barça. Une victoire de l'équipe madrilène au Camp Nou permettrait de garder la course ouverte - ou du moins d'assurer une deuxième place. Un succès du Barça, en revanche, et le fossé s'allongera à 11 longueurs entre les deux formations. Il n'y aura alors plus aucun suspense pour le titre. Antic désigne les Blaugrana comme favoris mais il leur conseille de rester concentrés car ils peuvent être fatigués en raison de la répétition des matches.

"Théoriquement, la est déjà jouée", a-t-il lâché. “Mais c'est du football et le Barca a plus d'engagements. Ils pourraient penser qu'ils ont déjà gagné le championnat à cause de leur avantage (...) Il ne reste plus que Valence à affronter dans la Copa del Rey, mais il reste d'autres équipes que leurs matches de Liga. Nous allons donc voir ce qui se passe. En effet, nous avons vu l'Atletico jouer avec trois élements aux avant-postes et trois milieux lors de la victoire 4-0 contre Alaves. Il est clair que cette équipe et ce schéma donne de bons résultats."