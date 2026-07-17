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Anthony Musaba pourrait quitter le Fenerbaçe SK pour rejoindre un championnat de premier plan, dans le cadre d’un transfert prometteur

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A. Musaba

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, Schalke 04 souhaite s'adjoindre les services d'Anthony Musaba pour disputer la Bundesliga. Les Allemands espèrent obtenir le prêt de l'attaquant de 25 ans, originaire de Beuningen, auprès de Fenerbahçe.

Le directeur technique Youri Mulder souhaite ainsi recruter un compatriote. Selon Boualin, l’attaquant néerlandais verrait d’un bon œil ce prêt à Gelsenkirchen.

L’ancien international espoir néerlandais, arrivé en début d’année à Fener, est sous contrat avec le club stambouliote jusqu’en 2030. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à 7 millions d’euros.

Les dirigeants allemands ont déjà approché l’entourage de l’attaquant. Youri Mulder doit désormais convaincre le club stambouliote d’accepter un prêt.

Depuis son arrivée en janvier, l’attaquant a disputé 23 matchs officiels sous les couleurs de Fener, inscrivant deux buts et délivrant six passes décisives.

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En mars, Voetbalzone l’avait longuement interrogé sur ses ambitions. « Je veux jouer le plus de matchs possible et remporter des trophées. L’avenir nous le dira », avait-il alors déclaré.

« Pour un garçon né et élevé aux Pays-Bas, qui a évolué dans les sélections jeunes de l’Oranje, c’est évidemment un rêve. Qui sait, peut-être pourrai-je un jour disputer un grand tournoi international. Ce serait fantastique », a confié l’attaquant.

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