Anthony Martial est sur le point de poursuivre sa carrière à Málaga. C’est ce qu’annonce Santi Aouna de Foot Mercato ce mercredi. L’attaquant de 30 ans est sans club depuis deux mois, après la résiliation de son contrat avec le CF Monterrey, au Mexique.

« Málaga est en négociations avancées avec Anthony Martial », écrit Aouna sur X. « Les discussions entre les deux parties avancent et un accord est proche. »

Málaga a retrouvé la Liga cet été après plusieurs années. Le club occupe actuellement la dix-huitième place du championnat, avec trois points.

La saison dernière, Martial évoluait donc encore à Monterrey. Pour des raisons peu claires, son contrat, qui courait jusqu’à la mi-2027, y a été résilié en juillet. Martial a finalement disputé vingt matches avec le club mexicain, pour lequel il a inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Dans l’ensemble, la carrière de Martial semble menacée de s’éteindre quelque peu comme un feu de paille. International français à trente reprises, il avait été une sensation dans ses jeunes années à l’AS Monaco et semblait confirmer son potentiel lorsqu’il avait démarré de manière prometteuse à Manchester United, qui avait versé au moins 60 millions d’euros à la Principauté pour le recruter.

Le développement de l’attaquant a cependant nettement stagné. Son prêt au Séville FC a été un échec et, en 2024, Manchester United a résilié son contrat. Martial était alors blessé et en fin de contrat.

Quelques mois plus tard, Martial a signé à l’AEK Athènes, où l’on voulait rapidement déjà se séparer de lui malgré ses neuf buts pour le club. A ensuite suivi une aventure au Mexique, qui n’a pas non plus été un succès.