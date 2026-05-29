Anthony Gordon est désormais officiellement joueur du FC Barcelone et a immédiatement marqué les esprits lors de sa présentation

Anthony Gordon est désormais officiellement joueur du FC Barcelone. L'attaquant arrive en provenance de Newcastle United pour un montant supérieur à 80 millions d'euros et devient la première recrue estivale de Hansi Flick.

Un temps annoncé, le transfert a été officiellement confirmé par le club catalan ; l’attaquant a paraphé un contrat de cinq saisons.

Présenté dès vendredi soir, il a surpris la presse en répondant avec aisance en espagnol. « Je n’ai pas appris l’espagnol pour rien : j’ai toujours su que je jouerais pour le Barça », a-t-il confié.

Dès la saison dernière, il avait révélé apprendre l’espagnol, bien avant que son arrivée au Camp Nou ne soit évoquée. Sa présentation vendredi a impressionné les observateurs.

« Je suis prêt à relever ce défi. Je connais l’histoire de ce club et les grands joueurs qui ont porté ce maillot », ajoute Gordon. « Je suis fier d’être ici. C’est un rêve qui devient réalité de faire partie de la meilleure équipe du monde. »

Bien qu’il n’ait jamais douté de son arrivée, Gordon révèle avoir déjà eu un entretien très positif avec l’entraîneur Hansi Flick. « Après cela, mon enthousiasme a redoublé. Flick est un coach exceptionnel et j’espère que nous accomplirons de grandes choses ensemble. »

Il cite notamment Frenkie de Jong, qu’il a affronté la saison dernière en Ligue des champions. Gordon ne tarit pas d’éloges sur le milieu néerlandais de 64 sélections. « Nous avions bien entamé la rencontre, nous avions bien pressé et tout bien fait, mais Pedri et Frenkie nous ont mis des bâtons dans les roues. »