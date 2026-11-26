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Anthony Gordon continue de justifier le montant élevé de son transfert à Barcelone. Auteur d’une soirée historique en Ligue des champions, il a battu un record de longue date détenu par Cristiano Ronaldo. L’international anglais a été le moteur de la prestation dominante du club catalan en Azerbaïdjan, montrant pourquoi Barcelone avait tant tenu à le recruter l’été dernier.

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Gordon mène Barcelone à une large victoire à Bakou

Gordon a été élu homme du match mercredi soir, alors que Barcelone s’est imposé 4-1 face à Sabah en Ligue des champions au Stade olympique de Bakou. L’ailier anglais a inscrit un doublé en Azerbaïdjan pour mener le club catalan vers une nouvelle victoire européenne convaincante.

Ce nouveau doublé confirme ses excellents débuts en Espagne depuis son transfert à 69 millions de livres sterling en mai. Arrivé dans un climat de scepticisme, Gordon compte désormais cinq buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues et s’impose rapidement comme l’une des recrues marquantes de l’été.

Les records de Ronaldo et Benzema en Ligue des champions battus

Grâce à ses deux buts contre Sabah, Gordon est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à inscrire six buts à l’extérieur dans un même pays au cours d’une année civile. Il dépasse ainsi le précédent record de cinq buts, codétenu par les anciens joueurs du Real Madrid Cristiano Ronaldo, qui l’avait établi en Turquie en 2013, et Karim Benzema, qui l’avait égalé en Angleterre en 2022.

Ce doublé a également permis à Gordon d’établir le record de buts marqués à l’extérieur par un joueur anglais dans un même pays en Ligue des champions. Ses nouveaux buts en Azerbaïdjan s’ajoutent aux quatre qu’il y avait inscrits pour Newcastle contre Qarabag lors de l’édition précédente.

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Une volonté d’attaquer sans relâche à Bakou

L’efficacité de Gordon à Bakou a illustré la philosophie offensive qui anime Barcelone dans sa campagne européenne. L’attaquant a souligné que les visiteurs n’avaient pas ralenti, même après avoir pris le contrôle du match. Après le coup de sifflet final, il a déclaré : « Même quand nous menions 3-0, nous n’avons pas arrêté d’attaquer. Nous avons continué à essayer de marquer. C’est notre style et je pense que c’est très important. »

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Malgré son trophée d’homme du match et ses deux records historiques, l’ancien attaquant de Newcastle a reconnu avoir quitté le terrain avec une légère frustration, celle de ne pas avoir inscrit un triplé. Il a ajouté : « Bakou doit être un endroit très spécial pour moi … J’aurais dû inscrire un autre triplé ce soir, mais j’ai gâché cette occasion du pied gauche. »

Un déplacement au Deportivo avant le choc contre Manchester City

Barcelone se tourne désormais vers son déplacement sur le terrain du Deportivo ce week-end, où Gordon cherchera à améliorer ses statistiques cette saison. Conserver cette efficacité offensive sera essentiel pour que le club catalan poursuive sur sa lancée.

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La Ligue des champions reprendra ensuite le 8 décembre, lorsque Barcelone recevra Manchester City au Camp Nou. Alors que Gordon enchaîne les records sur la scène européenne, cette rencontre constituera un nouveau grand test pour la recrue de l’été.