Anthony Correia a réagi devant les caméras de NH Sport à la rumeur selon laquelle son contrat comporterait une clause de rachat. L'entraîneur de Telstar susciterait un vif intérêt de la part d'autres clubs de l'Eredivisie.

C'est le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin qui a révélé cette information cette semaine. « Telstar demande environ un million d'euros pour lui, mais si Telstar venait à être relégué, le club serait prêt à lui faciliter la transition et à s'adapter au montant du transfert », a-t-il déclaré dans le podcast Transfermind.

« Super ! Vraiment génial, parce que j’ai vu le contrat et ça n’y figure certainement pas », réagit Correia en riant devant la caméra de NH Sport. « Mais je trouve ça cool que ça y soit », dit-il avec cynisme.

« Je n’ai vraiment aucune idée de comment ils en sont arrivés là. Je ne l’avais pas encore lu, mais c’est sympa quand même, 1 million. Super ! Je vais relire mon contrat maintenant, car je suis vraiment curieux », poursuit Correia en riant.

« Je trouve ça assez surprenant, oui. Je pense que ce sont des gens qui tentent leur chance et voient comment ça fait réagir. C’est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, je crois. Je n’en suis pas sûr. De temps en temps, je dis déjà à mes enfants qu’ils ne doivent pas croire tout ce qu’ils lisent. »

« Beaucoup de choses ne sont tout simplement pas vraies. Donc ça ne me dérange pas, que les gens s’amusent comme ça. Si ça vous fait passer une bonne journée, n’hésitez pas à lire ça, mais nous, on se concentre sur Telstar et le match de samedi prochain contre le FC Groningen. »

Telstar compte actuellement 27 points, soit quatre points d’avance sur la dix-septième place. Avec encore six matchs à disputer et les bons résultats des dernières semaines, Telstar a une chance très réelle de se maintenir. Grâce à ses bonnes performances, Correia a déjà été pressenti pour rejoindre l’AZ et le FC Utrecht.