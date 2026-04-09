Anthony Correia souhaite faire venir la star incontestée du Telstar au FC Utrecht

Selon Edjeuitnoord, observateur du football généralement bien informé, Jochem Ritmeester van de Kamp figurerait sur les tablettes du FC Utrecht.

Par ailleurs, le club de la ville de la cathédrale s’intéresserait également à Anthony Correia, actuel entraîneur de Telstar. Selon Jeroen Kapteijns de De Telegraaf, le recrutement de ce dernier serait même déjà acté.

De son côté, Correia a minimisé l’intérêt du club lors d’un entretien avec ESPN, affirmant n’avoir fait qu’« boire un café » avec les représentants utrechtois.

Selon les dernières informations, Correia aurait même déjà un droit de regard sur les futurs transferts du club. L’entraîneur à succès de Telstar souhaite en effet s’adjoindre les services de Ritmeester van de Kamp pour son éventuel arrivée au Galgenwaard.

Le milieu de terrain de 22 ans, actuellement en prêt à Velsen-Zuid, doit revenir à Almere City cet été.

Selon le clubwatcher, le FC Utrecht ne serait d’ailleurs pas le seul club à se manifester auprès d’Almere City : le SC Heerenveen et Fortuna Sittard suivraient également de près la vedette de Telstar.



