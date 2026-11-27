Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Anthony Correia (44 ans) s'est exprimé pour la première fois depuis son limogeage au FC Utrecht. L'entraîneur était invité à une soirée des sponsors du club amateur RKVV Velsen.

Pieter de Waard, ancien directeur général de Telstar, et Anthony Correia, ancien entraîneur des Lions blancs, ont eu une conversation à cœur ouvert lors d'une rencontre.

« Les mois passés au FC Utrecht ont été beaux, mais cette séparation fait bien sûr incroyablement mal », a déclaré Correia, s'exprimant pour la première fois depuis son limogeage à Utrecht.

Il est cité par le média local IJmond360, également présent à la soirée, au cours de laquelle Correia a dit espérer retrouver rapidement un poste d'entraîneur.

Publicité Publicité

« J'espère relever rapidement un nouveau défi », a déclaré l'entraîneur fraîchement limogé, auquel Mark Otten succède au FC Utrecht, du moins pour l'instant.

Related Topics

Prochains matchs HAA Eredivisie 06:15 UTR

Otten entraînait le Jong FC Utrecht et avait suivi, il y a quelques années, la formation d'entraîneur de la fédération néerlandaise avec Correia. Il est désormais son remplaçant.

La douloureuse défaite à domicile contre le SC Cambuur (2-3) a finalement coûté son poste à Correia. À l'issue de la précédente journée, le FC Utrecht occupait la quinzième place d'Eredivisie.

Publicité

Sous la direction de Correia, le FC Utrecht avait déjà perdu sept de ses treize premiers matches de championnat. Ses trois dernières défaites sont survenues face à Telstar, menacé de relégation, au NEC en difficulté, puis au promu Cambuur.

La direction du club s'est alors sentie obligée d'intervenir. Otten assure l'intérim, même si le directeur technique Jordy Zuidam n'exclut pas d'emblée qu'il devienne, à terme, le nouvel entraîneur permanent.