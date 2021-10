Ansu Fati dévoile "plusieurs prétendants" avant de prolonger au Barça

Ansu Fati a fait savoir que, bien qu'il ait reçu des offres d'autres équipes, sa priorité était de négocier une prolongation de contrat avec Barcelone

Le FC Barcelone a annoncé mercredi que les deux parties avaient trouvé un accord pour prolonger le contrat de Fati jusqu'en 2027, avec une clause libératoire d'un milliard d'euros.

"Dès le premier jour, j'ai dit à [mon agent] Jorge [Mendes] que ma première option était de rester", a déclaré Fati.

"Il se peut que j'ai eu des offres, mais il a toujours été clair pour moi que je voulais rester et réussir ici.

"Je suis très calme. Tout le monde me transmet cette tranquillité. Je me sens très aimé et c'est ce que j'apprécie le plus."

Fati a également indiqué qu'il s'était totalement remis de sa blessure au genou, une chose à laquelle il ne pense plus, puisqu'il ne ressent actuellement aucune gêne.

"Je n'ai jamais eu le doute que j'allais rejouer", a ajouté Fati. "Il y a quelques années, malheureusement, quelque chose de similaire s'est également produit. Je savais que tôt ou tard, j'allais pouvoir rejouer.

"La blessure au genou est quelque chose que j'ai oublié. Je suis très calme et heureux car je ne ressens aucune gêne."

Le jeune prodige de 18 ans a ensuite souligné qu'il ne ressentait aucune pression après avoir reçu le maillot portant le numéro 10 de Lionel Messi dans le dos.

"Il aurait pu être porté par un autre joueur, mais heureusement, c'était mon tour", a noté Fati.

"Je suis reconnaissant aux capitaines de me l'avoir offert. Je suis à Barcelone et il faut être prêt.

"Ce n'est pas de la pression, c'est de la motivation. Personne ne pourra égaler ce que Leo [Messi] a fait. Je dois suivre mon propre chemin. Je ne regarde pas le nombre, seulement ce que je peux apporter. "Ai-je parlé avec Messi ? Question suivante."