ANSA - AC Milan : Cardinale reste proche de l’équipe même en déplacement, bien qu’inquiet et déçu, car son Milan aurait dû gagner, même en Ligue Europa

(ANSA) - MILAN, 24 OCT- RubenAmorim se retrouve seul après la débâcle en Ligue Europa, Gerry Cardinale n’est pas satisfait et l’équipe est décimée par les blessures à la veille de son déplacement à Udine : voilà le tableau d’un AC Milan qui ne semble pas parvenir à rebondir après sa désastreuse rencontre en Angleterre face à un Bournemouth pourtant loin d’être irrésistible.

Un match à oublier, marqué par l’expulsion de Maignan et les polémiques qui ont suivi. Au-delà des responsabilités individuelles, il reste la défaite et les erreurs d’Amorim, à la recherche d’un équilibre et d’une stabilité qui semblent difficiles à trouver. Les joueurs de l’AC Milan sont déboussolés, entre des expérimentations peu concluantes et une organisation qui reste à définir. Le propriétaire reste proche de l’équipe, même en déplacement, bien qu’il soit inquiet et déçu : en Ligue Europa aussi, son Milan aurait dû briller et gagner.





Pour l’heure, Amorim reste solidement en poste, mais le déplacement outre-Manche a sonné l’alarme pour lui. L’entraîneur, qui dit avoir conscience des difficultés et de la nécessité de gagner du temps, perd des soutiens et ne peut pas se permettre un nouveau faux pas demain à Udine. L’AC Milan est à quatre longueurs de l’Inter et de la Lazio. Ses adversaires n’ont récolté que quatre points jusqu’ici et traversent une période difficile. L’écart entre les deux équipes est immense, mais l’incertitude domine et rien ne semble acquis.

L’ambiance autour de l’AC Milan n’est pas bonne et Amorim doit faire le compte des blessés : Adrien Rabiot, Diego Moreira et Mario Gila manquent à l’appel. Ils rejoignent les joueurs déjà indisponibles : Saelemaekers, Terracciano, Gabbia et Chukwueze. Rabiot souffre d’une fatigue musculaire au mollet droit, Moreira d’une fatigue musculaire au fléchisseur gauche et Gila d’une inflammation due à une surcharge au niveau de la cheville gauche. Aucun des trois ne sera donc convoqué pour le match de demain à 20 h 45 au Bluenergy Stadium. Pour pallier cette hécatombe, au début d’une semaine qui compte pas moins de trois matches, dont le derby de samedi prochain, Amorim est contraint de faire appel à cinq jeunes du Milan Futuro : Menon, Perera, Vos, Ossola et Cissé.

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La composition semble imposée par les circonstances, avec Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Modric, Loftus-Cheek, Hutchinson, Ramos et Pulisic. Les attentes sont grandes autour de Modric, l’un des rares capables de sortir l’équipe de sa mauvaise passe, sur le terrain comme en dehors. Il faut gagner maintenant, sans penser au prochain mercato, lors duquel il faudra pourtant agir et tenter de remédier à la situation. L’AC Milan ne peut toutefois pas laisser filer des points dans un championnat disputé et difficile, ni sous-estimer la Ligue Europa, porte d’accès à la grande Europe du football. À cet égard, la leçon de Mourinho demeure : il a soulevé deux fois le trophée de la Ligue Europa car, au bout du compte, tous les titres comptent. (ANSA).