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Anouar El Azzouzi ne ralliera pas l’Eredivisie, préférant s’engager dans un championnat de premier plan

Mercato
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Frosinone
A. El Azzouzi

Anouar El Azzouzi a signé un contrat de trois ans avec Frosinone, comme l'a annoncé le club italien via ses canaux officiels.

Le milieu de terrain de 25 ans, originaire de Veenendaal, a choisi de tenter l’aventure en Serie A plutôt que de revenir en VriendenLoterij Eredivisie.

L’international marocain était libre de tout contrat après la relégation du Fortuna Düsseldorf, qui avait déboursé 1,5 million d’euros pour le recruter auprès du PEC Zwolle il y a un an.

Au total, il a disputé 31 matchs officiels sous les couleurs de Fortuna Düsseldorf, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive.

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Grâce à ce transfert, il retrouvera le même championnat que son frère jumeau Oussama, international marocain appartenant à Bologne et prêté à Auxerre la saison passée.

Frosinone, deuxième de Serie B la saison passée, retrouve l’élite.

Il suit ainsi les pas de Rai Vloet, autre milieu de terrain néerlandais qui avait porté les couleurs du club transalpin durant six mois.

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