Selon l’Algemeen Dagblad, Dennis te Kloese quittera le Feyenoord le 1^(er) juillet. Le directeur général, également en charge de la politique sportive du club, souhaite relever de nouveaux défis.

Le dirigeant de 51 ans et le Conseil de surveillance de Feyenoord ont convenu qu’il était préférable de mettre fin à leur collaboration après quatre ans et demi, pour le bien des deux parties.

Nommé en 2021 pour poursuivre la professionnalisation du club, il avait ensuite repris la direction sportive après le départ de Frank Arnesen.

Après le départ du directeur technique Frank Arnesen, il avait également endossé le portefeuille technique. Mais plusieurs événements survenus lors des dernières périodes de transfert, la nomination de Robin van Persie et les résultats sportifs décevants cette saison ont accentué la pression extérieure.

Le club doit désormais trouver un nouveau directeur général et un directeur technique, un double défi de taille.

Feyenoord avait déjà approché Kees van Wonderen pour le poste de directeur technique, mais les discussions ont échoué en raison d’un désaccord avec Van Persie.

Monterrey

Jeudi matin, le journal Marca évoquait un intérêt du club mexicain de Monterrey pour Te Kloese. Interrogé sur cette rumeur, le dirigeant a réagi sans détour.

Interrogé par ESPN, le dirigeant a formellement démenti toute avancée concrète : « Je me concentre sur Feyenoord et sur une bonne fin de saison. Il n’y a rien de concret et je reste concentré sur le club comme il se doit. »