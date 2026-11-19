Comment regarder Annecy FC - Clermont Foot avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 20 nov. 2026 - 14:00 Parc des Sports, Annecy

Annecy FC reçoit Clermont Foot au Parc des Sports pour un match de Ligue 2 qui revêt une réelle importance pour les deux équipes dans la seconde moitié de la saison.

L’équipe de Laurent Guyot occupe la neuvième place du classement, mais peine à enchaîner en championnat. Elle n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches de Ligue 2, avant qu’une victoire en Coupe de France contre le FCO Firminy, le week-end dernier, ne lui redonne confiance.

Clermont se rend à Annecy en 15e position. Pour l’effectif de David Guion, il est impératif de ne pas perdre. Une défaite l’enfoncerait davantage dans la lutte pour le maintien alors que la saison entre dans une période décisive.

Les visiteurs ont montré qu’ils pouvaient obtenir des résultats à l’extérieur, en s’imposant 5-0 contre Vendee Fontenay Foot en Coupe de France avant de retrouver le championnat. Leur dernière sortie en Ligue 2 s’est soldée par une victoire 1-0 face à Rodez, un résultat qui aura apaisé les inquiétudes au sein du groupe.

Le bilan d’Annecy à domicile contre Clermont est un véritable motif de confiance. Le club a remporté leurs deux dernières confrontations au Parc des Sports et cherchera de nouveau à tirer parti de cet avantage.

Pour tout savoir sur la façon de regarder ce match de Ligue 2, poursuivez votre lecture.

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