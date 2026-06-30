Anis Hadj Moussa souhaite quitter le Feyenoord pour rejoindre la Premier League et est en pourparlers avec deux clubs

Selon Sky Sports, Anis Hadj Moussa viserait un transfert en Premier League. Aston Villa et Newcastle United seraient en pole position pour recruter l’ailier de 24 ans du Feyenoord.

L’international algérien, actuellement engagé en Coupe du monde, pourrait même avoir déjà disputé son dernier match sous les couleurs de Feyenoord.

Le gaucher est sous contrat avec le club de Rotterdam jusqu’en 2030, mais l’ampleur de l’intérêt qu’il suscite rend son départ presque inévitable.

Si plusieurs grands clubs saoudiens le courtisent, le joueur espère lui-même rejoindre l’Angleterre.

Des discussions seraient déjà en cours avec les deux clubs anglais. Feyenoord espère tirer au moins 35 millions d’euros de cette éventuelle transaction.

Hadj Moussa a réalisé une excellente saison au Feyenoord et s’est clairement mis en avant. Dans l’Eredivisie « VriendenLoterij », il a inscrit onze buts et délivré sept passes décisives en trente matchs.

Toutes compétitions confondues, il a marqué quatorze buts et délivré sept passes décisives en quarante matchs officiels. La saison passée, il s’est aussi distingué en Ligue des champions.