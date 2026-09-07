Anis Hadj Moussa se fait sévèrement recadrer : « Maintenant qu’il suscite de l’intérêt, il va devenir pénible »

Willem van Hanegem s’en est pris à Anis Hadj Moussa dans sa chronique publiée dans l’Algemeen Dagblad. L’ailier semblait sur le départ à Feyenoord et, en raison de ce feuilleton autour de son transfert, ne figurait pas non plus dans le groupe pour affronter le NEC (1-3).

Les Rotterdamois ont battu le NEC, ont affiché une bonne qualité de jeu et ont laissé une bonne impression à Van Hanegem. « La manière dont Feyenoord et l’AZ (victoire 2-3 contre le sc Heerenveen) se sont présentés est également encourageante si l’on aspire à une saison passionnante en Eredivisie. »

Il y a toutefois un élément négatif qui saute aux yeux lorsque la légende de Feyenoord repense au duel contre les Nijmégois. « À Feyenoord, il y avait ce cinéma autour d’Anis Hadj Moussa, qui a continué à arriver en retard jusqu’à ne plus pouvoir être aligné. Feyenoord lui a donné sa chance au plus haut niveau après Vitesse, à une époque où il ne représentait encore pas grand-chose. »

« Maintenant qu’il suscite de l’intérêt, il commence à se montrer pénible. Oui, il peut gagner énormément d’argent. À Feyenoord, il ne joue certainement pas gratuitement. Mais indépendamment de tout cela, il doit simplement se comporter normalement. S’il reste effectivement, qu’il part avec le groupe à Barcelone et qu’il est à l’heure au bus et à la causerie, on attend quand même quelque chose de lui au Camp Nou. »

Van Hanegem tempère les attentes pour le duel de Ligue des champions contre le FC Barcelone, qui s’est imposé 0-5 ce week-end sur la pelouse de Valence. « Non, Feyenoord n’ira pas gagner là-bas, mais il ne faut surtout pas dégager de la peur. Et c’est ce que j’ai trouvé très beau chez Feyenoord, qui a livré contre le NEC son meilleur match de la saison. »

Contre le NEC, Feyenoord a vu un débutant marquer quasiment immédiatement, devenant ainsi le plus jeune buteur pour sa première apparition en Eredivisie. « Ce but du jeune Jerayno Schaken, 17 ans, était sympa à voir. Lui et l’ailier gauche Jivayno Zinhagel sont des talents, il y a désormais de la place pour leur permettre de le montrer. »

L’ancien footballeur de 82 ans a également été surpris par Nacho Ferri. « J’avais trouvé cet attaquant affreux lors de ses précédentes entrées en jeu, mais contre le NEC, il a montré qu’il avait des qualités. Et il le faut aussi, car l’AZ atteint désormais un niveau qui peut lui permettre de jouer les premiers rôles longtemps. Renverser ce 2-1 pour s’imposer 2-3 à Heerenveen, c’était fort. Il y a une idée derrière le jeu de l’AZ », conclut-il.