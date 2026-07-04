Anis Hadj Moussa (Feyenoord) reçoit une bonne nouvelle malgré l'élimination de son équipe en Coupe du monde

Riyad Mahrez a disputé son dernier match sous les couleurs de l'Algérie. L'attaquant de 35 ans l'a annoncé après l'élimination de son équipe en Coupe du monde face à la Suisse (défaite 2-0).

Au total, Mahrez a disputé 119 matchs internationaux sous les couleurs de l’Algérie, inscrivant 40 buts et délivrant 45 passes décisives.

Au cours de sa carrière internationale, il a récolté plusieurs distinctions. Son plus grand succès reste la victoire à la Coupe d’Afrique des nations en 2019.

En 2016, il a été désigné Footballeur africain de l’année, distinction qu’il a également obtenue à plusieurs reprises au niveau national.

Il quitte la scène internationale après une Coupe du monde mitigée, marquée par une défaite 2-0 face à la Suisse. Malgré la victoire amicale contre les Pays-Bas, les attentes étaient élevées en Algérie.

Pour Anis Hadj Moussa, joueur du Feyenoord, c’est une bonne nouvelle : la voie est désormais libre pour qu’il succède à son plus grand rival au cours des dix prochaines années.

Au niveau des clubs, Mahrez devrait toutefois continuer encore quelque temps. Il est encore sous contrat avec le club saoudien Al-Ahli jusqu'à la mi-2027.