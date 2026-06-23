Anis Hadj Moussa (Feyenoord) est entré en jeu et a immédiatement joué un rôle déterminant dans la victoire de l’Algérie

Mardi matin, l’Algérie a battu la Jordanie 2-1. Anis Hadj Moussa, milieu de terrain du Feyenoord, a été décisif en sortie de banc.

Contrairement au match perdu 3-0 face à l’Argentine, où il était titulaire, Hadj Moussa a cette fois commencé sur le banc, laissant la star Riyad Mahrez lancer le match. Son coéquipier des Canaris, Ramiz Zerrouki, était lui aligné d’entrée.

Alors que les Algériens butaient sur la défense adverse, la Jordanie a frappé en contre. À la 36^e minute, la 63^e nation au classement FIFA a ouvert le score contre le cours du jeu.

Nizar Al-Rashdan, qui évolue au Qatar SC, lobe Luca Zidane de l’extérieur du pied : 0-1. Ce retard à la mi-temps coûte cher à Zerrouki, remplacé par le milieu lillois Nabil Bentaleb.

Sous l’impulsion d’Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), les Verts ont alors accentué la pression. Juste avant la seconde pause, cette domination a porté ses fruits : Nadhir Benbouali a repris de la tête un corner au ras du sol, dans le coin inférieur gauche (1-1).

Après la pause, Hadj Moussa a remplacé Mahrez. Le 1-2 algérien est né d’un corner tiré par le joueur du Feyenoord.

Un corner bien dosé atterrit sur la tête de Ramy Bensebaini, qui prolonge le ballon au second poteau. Amine Gouiri, à l’affût, pousse le ballon au fond des filets : 1-2. L’Algérie décroche ainsi ses premiers points dans cette Coupe du monde.