Angleterre - Ukraine, Sancho et Mount titulaires

Malgré la victoire probante contre l'Allemagne, Southgate va faire des changements avec les titularisation de Sancho et Mount.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate devrait titulariser Jadon Sancho contre l'Ukraine lors des quarts de finale de l'Euro 2020 à Rome samedi soir, peut confirmer Goal .

C’est une nouvelle qui vient clôturer une belle semaine pour le joueur de 21 ans après la confirmation de son transfert du Borussia Dortmund à Manchester United pour 85 millions d’euros, en attendant un examen médical.

Mason Mount devrait également revenir alors que les Three Lions devraient retrouver leur formation préférée en 4-2-3-1 après être passés à un système 3-4-3 contre l'Allemagne la dernière fois.

Le passage à quatre derrière verra Mount remplacer probablement l'un des arrières droits du onze de départ contre l’Allemagne, à savoir Kyle Walker ou Kieran Trippier.

Faire venir à la fois Sancho et Mount devrait permettre à l'Angleterre de porter une menace plus offensive contre un adversaire perçu comme plus faible, bien que cela ne signifie pas que Southgate abandonnera complètement ses principes défensifs. En effet, Declan Rice et Kalvin Phillips devraient recommencer.

Southgate : "Impossible de satisfaire tout le monde"

Sancho remplacera Bukayo Saka, tandis que Raheem Sterling continuera à accompagner Harry Kane après avoir marqué trois buts en quatre matchs jusqu'à présent à l'Euro 2020.

Saka est incertain pour le match après avoir subi un léger coup à l'entraînement vendredi, mais tous les autres joueurs des Three Lions sont en forme et disponibles.

Quant à l'Ukraine, elle sera privée de l'attaquant Artem Besedin qui s'est blessé au genou contre la Suède lors des huitièmes de finale et bien que le capitaine Andriy Yarmolenko ait également été contraint de sortir lors de ce match, il espère être en forme pour jouer.

"Il est impossible de satisfaire tout le monde" , a déclaré le manager des Three Lions alors que les supporters et les experts continuent d'appeler Jack Grealish à commencer.

"Il est impossible de choisir une équipe avec laquelle tout le monde est d'accord. Nous devons choisir les bons joueurs pour les bons moments. Raheem est en feu. Ses buts ont rendu plus difficile l'entrée des autres."

"C'est une situation idéale pour l'équipe. Tous les joueurs qui sont bons dans la percussion sont importants."

La menace d’une suspension

Harry Maguire et les milieux de terrain Phillips et Rice ont été avertis contre l'Allemagne et un carton jaune supplémentaire entraînera une suspension pour le prochain match qui, si les Trois Lions se qualifient, sera contre le Danemark ou la République tchèque.

Il en va de même pour l'attaquant de Manchester City Phil Foden après avoir été averti lors du premier match contre la Croatie.