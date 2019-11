Angleterre - Sterling et Southgate soutiennent Joe Gomez après les sifflets

Le défenseur de Liverpool a été sifflé par Wembley après sa dispute avec l'ailier de Manchester City cette semaine.

Raheeem Sterling a pris la défense de son coéquipier Joe Gomez, sifflé par une partie du public de Wembley lors de son entrée en jeu contre le Monténégro (7-0) ce jeudi soir.

Les deux joueurs avaient été impliqués dans une altercation à St George Park - le centre d'entraînement des Three Lions - en début de semaine, dans la foulée de leur confrontation le week-end dernier en championnat (3-1 pour les Reds de Gomez).

Un épisode qui a valu à l'ailier citizen d'être écarté du groupe pour la rencontre, un match qu'il a donc dû regarder des tribunes. Ce dernier a déjà reconnu être à l'origine de l'incident, mais a tenu à se répéter après la rencontre sur son compte Twitter.

"À tous les fans de l' , je voulais laisser les choses en l'état, mais ce soir, je dois encore prendre la parole, a-t-il écrit. C'était dur pour moi de voir mon coéquipier sifflé pour quelque chose qui est de ma faute.

"Joe [Gomez] n'a rien fait de mal et pour moi ce n'était pas bien de voir quelqu'un qui garde la tête basse et travaille être sifflé quand il entre, particulièrement après une semaine difficile pour lui. J'en ai pris l'entière responsabilité et et accepté les conséquences. J'avais le sentiment de devoir le dire."

Le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, a lui aussi manifesté son mécontentement face au traitement réservé à son joueur. "Aucun joueur de l'Angleterre ne devrait être sifflé quand il porte ce maillot, jamais", a-t-il affirmé

"Je ne comprends pas. Tous les joueurs sont particulièrement déçus de cela." Les coéquipiers du capitaine Harry Kane, auteur d'un triplé, termineront leur campagne de qualification sur le terrain du Kosovo, dimanche.