Angleterre - Southgate inquiet pour la carrière de Maguire

Le patron de l' , Gareth Southgate, a admis être inquiet pour la carrière de Harry Maguire après que le capitaine de ait été expulsé contre le - ce qui a aggravé un été compliqué.

Maguire semblait désemparé après avoir reçu un carton rouge en première mi-temps lors de la défaite 1-0 contre les Danois à Wembley le mois dernier. Le défenseur a également reçu de sérieuses critiques pour ses performances en défense des Red Devils.

Le défenseur de 27 ans a également été reconnu coupable de voies de fait graves, de résistance à l'arrestation et de tentatives répétées de corruption après un incident survenu à Mykonos, en Grèce, en août dernier.

Cependant, Maguire a lentement retrouvé un meilleur niveau sur le terrain, marquant lors de la victoire 4-1 contre , tout en marquant de la tête lors de la récente victoire 3-0 de l'Angleterre contre la République d' .

