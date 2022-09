Angleterre : Southgate explique comment Rashford peut faire pour jouer la Coupe du monde

Le manager de l'Angleterre n'a pas retenu l'attaquant dans sa dernière liste mais n'a pas exclu de le rappeler pour la Coupe du monde.

Marcus Rashford revient de loin. Depuis son penalty manqué en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, l'attaquant de Manchester United a connu un sacré coup d'arrêt dans sa carrière. La saison dernière, Marcus Rashford n'a été que l'ombre de lui-même, jouant trente matches toutes compétitions confondues pour seulement cinq buts marqués.

Rashford relancé par Ten Hag

Cette saison, avec l'arrivée d'Erik Ten Hag qui en a fait pour le moment un titulaire indiscutable au détriment de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford a retrouvé des couleurs. L'international anglais en est déjà à trois buts inscrits en six journées de Premier League. Un retour au meilleur moment puisque la Coupe du monde approche à grands-pas. Et forcément, Marcus Rashford pouvait légitimement espérer faire partie de la dernière liste de Gareth Southgate avant la liste dévoilant les futurs mondialistes en novembre.

Marcus Rashford absent de la sélection anglaise

Pourtant, le manager de l'Angleterre a nommé sa liste de 28 joueurs pour les rencontres de la Ligue des Nations contre l'Italie et l'Allemagne en septembre et l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, n'a pas été retenu dans la liste. Toutefois, le sélectionneur des Three Lions a donné au joueur de 24 ans l'espoir qu'il pourrait participer à la Coupe du monde en novembre.

Southgate offre de l'espoir à Rashford

"Il ne reste que huit semaines avant que nous nommions notre équipe pour le Qatar, donc chaque minute compte", a-t-il déclaré aux journalistes. "Il [Rashford] est un joueur que nous connaissons bien donc s'il peut réaliser des performances de haut niveau dans les prochaines semaines, il sera bien sûr pris en considération."

Manchester United fait tout pour garder Rashford

Rashford a commencé la saison avec des performances prometteuses pour les Red Devils, marquant trois fois et contribuant deux passes décisives en six matchs. L'attaquant est actuellement sur la touche en raison d'une blessure musculaire mineure, mais les propos de Southgate laissent espérer qu'il pourrait faire son retour en sélection s'il parvient à maintenir sa forme du début de saison.

Sur les 28 joueurs nommés dans la dernière sélection anglaise, 27 ont joué en Premier League, 20 en Championship, huit en League One et quatre en League Two. Les Three Lions affronteront l'Italie en Ligue des Nations le 23 septembre à San Siro, avant de recevoir l'Allemagne trois jours plus tard à Wembley.