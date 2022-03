Angleterre : Southgate et Kane au soutien de Maguire après les huées du public

Le manager de l'Angleterre, Gareth Southgate, s'en est pris aux supporters qui ont hué Harry Maguire lors du match amical contre la Côte d'Ivoire, mardi.

Une partie des supporters des Three Lions a hué le défenseur central lors de la victoire 2-0 de l'Angleterre à Wembley.

Le défenseur a été critiqué récemment pour ses performances avec Manchester United, et Southgate a été déçu d'entendre l'accueil qu'il a reçu en équipe nationale.

"Une blague absolue"

"J'ai pensé que la réception était une blague, une blague absolue", a déclaré Southgate aux journalistes.

"La façon dont il s'est comporté pour nous a été absolument phénoménale. Je ne comprends pas. Soit nous sommes tous dans le même bateau, soit nous ne le sommes pas.

"Il porte le maillot de l'Angleterre et non seulement vous devez soutenir un joueur sous le maillot de l'Angleterre, mais quand vous jouez au niveau qu'il a atteint pour nous et que vous réalisez les performances qu'il a réalisées, vous devez vous engager totalement derrière lui. Je ne comprends pas du tout.

"Sa performance était vraiment irréprochable. Il est très bien sorti de l'arrière pour son premier but et a participé au second. Donc, oui. L'équipe est totalement unie. Nous reconnaissons que tout le monde a des moments difficiles, mais c'est un excellent joueur et il s'en sortira.

"Ce sont de vrais fans de l'Angleterre et certains sont influencés par n'importe quoi - les réseaux sociaux ou les joueurs qui ont joué auparavant et qui influencent l'opinion. La situation du club est évidemment très difficile, mais il porte le maillot de l'Angleterre.

"Je me souviens qu'il y a des décennies, quelques joueurs ont été hués sous le maillot de l'Angleterre et je n'ai jamais trouvé cela acceptable. Les supporters doivent toujours soutenir leur équipe."

Plusieurs coéquipiers au soutien

Les coéquipiers de Maguire en équipe d'Angleterre ont également sauté à sa défense sur les médias sociaux, le capitaine Harry Kane décrivant les actions des supporters en question comme "tout simplement pas correctes".

"Nous avons travaillé dur pour reconstruire notre lien avec les fans anglais ces dernières années, alors entendre Harry Maguire hué à Wembley avant le coup d'envoi n'était tout simplement pas juste", a écrit Kane sur Twitter.

"Le fait qu'il ait été brillant sur le terrain et qu'il nous ait donné à tous tant de bons souvenirs rend la chose encore plus difficile à comprendre. Il ne mérite pas cet accueil. Il est entièrement soutenu dans le vestiaire et devrait avoir le même soutien de la part de tous les supporters anglais."

Southgate s'inquiète de l'effet sur les autres joueurs

Southgate a admis qu'il craignait que d'autres joueurs soient affectés par les insultes que Maguire a reçues.

Le sélectionneur de l'Angleterre estime que les critiques et l'examen que Maguire reçoit pourraient nuire au moral de l'équipe, citant Kane et Raheem Sterling comme exemples.

Il a déclaré lors d'une conférence de presse : "Ne pensez pas une minute que les autres joueurs ne vont pas regarder ça en se disant : 'ça pourrait être moi un jour'.

"C'est l'un des problèmes quand on joue pour l'Angleterre. Les joueurs ont pensé : "Hmmm, est-ce que je veux y aller parce que quand ça devient un peu difficile, le public va se retourner contre moi.

"C'est arrivé à John Barnes, à Ashley Cole, à Raheem et maintenant à Harry. Ce sont tous des joueurs exceptionnels, alors je ne comprends vraiment pas comment cela va profiter à qui que ce soit.

"Nous sommes unis en tant qu'équipe. Nous avons besoin d'un Harry Maguire qui joue bien si nous voulons avoir une chance de bien faire [en hiver] parce que nous n'allons pas gagner une Coupe du Monde avec un groupe de joueurs qui ont trois ou quatre sélections.

"Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire du jeu, donc nous avons besoin de nos joueurs expérimentés pour bien jouer, en particulier à ce poste.

"Il est de grande qualité. À mon avis, c'est aussi le meilleur défenseur central de son club. Je ne sais pas où tout cela a commencé ou a été alimenté, mais c'est ridicule.

"C'est presque comme si chaque fois qu'il mettait les pieds sur un terrain de football, chaque action était analysée à mort. Je ne me souviens pas qu'un joueur ait eu ce genre de projecteur sur lui à un moment donné."