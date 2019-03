Angleterre, Southgate convoque Rice pour les prochains matches des Three Lions

Gareth Southgate a communiqué ce mercredi la liste des éléments sur lesquels il comptait pour les deux premiers matches en éliminatoires de l'Euro.

À la fin de ce mois, l' se mesure à la et au Monténégro lors de ses premiers rendez-vous qualificatifs pour le Championnat d'Europe 2020. Des rencontres importantes et qui ont conduit Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, à faire appel à un groupe très compétitif.

Southgate a retenu plusieurs éléments chevronnés, mais il a aussi appelé un novice. Declan Rice, le milieu de terrain de West-Ham, a reçu sa première convocation. Il est récompensé pour ses belles prestations avec les Hammers depuis le début de l'exercice.

Rice va jouer pour l'Angleterre, alors qu'il a défendu à 3 reprises les couleurs de l'équipe irlandaise. Cependant, c'était à chaque fois lors des sorties amicales et la FIFA l'a autorisé dernièrement à changer de nationalité sportive.

Lingard forfait à cause d'une blessure

Rice est le seul néophyte de cette liste de 25 éléments, dans laquelle on retrouve le gardien Tom Heaton ( ), de retour après une longue absence. James Tarkowski (Burnley) et Harry Maguire (Leicester) ont aussi été rappelés, pour remplacer respectivement Lewis Dunk et Joe Gomez.

À noter que Harry Winks ( ) et Jesse Lingard ( ), tous deux blessés, ont été dispensés de ce rassemblement.

La liste anglaise

Gardiens : Jack Butland ( ), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford ( )

L'article continue ci-dessous

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold ( ), Ben Chilwell ( ), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Luke Shaw (Manchester United), John Stones ( ), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux: Ross Barkley ( ), Dele Alli (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Declan Rice ( )

Attaquants : Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson ( ).