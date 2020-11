Angleterre - Southgate admiratif de Harry Kane

Le sélectionneur des Three Lions ne tarit pas d'éloges concernant son attaquant, qu'il estime capable de devenir le meilleur buteur de la sélection.

L' s'apprête à disputer une rencontre cruciale pour son avenir dans la Ligue des Nations ce dimanche face à la . Les hommes de Gareth Southgate doivent en effet absolument l'emporter s'ils veulent se qualifier pour le Final 8 de la compétition, à l'automne prochain.

Les Three Lions pourront pour cela compter sur leur serial buteur Harry Kane, déjà auteur de 32 buts en sélection et qui pourrait un jour battre le record de Wayne Rooney (53 réalisations).

"C'est un objectif intéressant pour lui, car sa moyenne de buts inscrits avec nous est phénoménale et il a du temps pour battre le record de Wayne. Ce serait remarquable", a réagi son sélectionneur avant le match, sans pour autant en faire trop.

"Il se concentre sur les succès de la sélection. Il voudrait à la fin de sa carrière pouvoir se féliciter des résultats de l'Angleterre."

Roberto Martinez : "C'est un des n°9 les plus cliniques du football mondial"

En face aussi l'on craint l'attaquant de , à commencer par le sélectionneur Roberto Martinez : "Il a le potentiel pour le faire", assure-t-il à propos du record.

"C'est un des numéros neuf les plus cliniques du football mondial, un buteur complet. C'est une belle histoire, celle d'un jeune joueur qui s'est développé, à travers des prêts et d'autres expériences, pour finalement devenir une icône des Spurs et de l'Angleterre."