Angleterre - RD Congo : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Angleterre - RD Congo : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Angleterre – RD Congo sera donné le 1^(er) juillet 2026 à 16 h 00 GMT (12 h 00 EST).

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L'Angleterre affronte la RD Congo dans un match historique à élimination directe

L'Angleterre de Thomas Tuchel aborde les seizièmes de finale à l'Atlanta Stadium avec l'intention de poursuivre sur sa lancée après une phase de poules réussie. Elle affrontera une équipe de RD Congo tenace, qui a atteint les phases à élimination directe de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, se transformant en une formation très disciplinée sous la houlette de son sélectionneur Sébastien Desabre

Comment les Three Lions et les Léopards en sont arrivés là

Les Three Lions ont terminé en tête du groupe L avec sept points, grâce à des succès contre la Croatie et le Panama, puis un match nul tactique face au Ghana. Ils ont conclu la phase de groupes en beauté, Jude Bellingham et Harry Kane répondant présents devant le but pour consolider la première place.

Le parcours de la RD Congo vers sa première qualification historique pour les huitièmes de finale a mis en lumière sa transformation en l’une des équipes africaines les plus redoutables en tournoi. Évoluant dans un groupe K très disputé, les Léopards ont décroché la meilleure troisième place avec quatre points. Ils ont débuté leur campagne par un match nul mémorable (1-1) contre le Portugal et, malgré une courte défaite (1-0) face à la Colombie, ils ont rebondi avec brio en écrasant l’Ouzbékistan 3-1 pour sceller leur qualification.

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Les ajustements défensifs pourraient faire la différence

La flexibilité tactique s’annonce décisive. Sébastien Desabre a bâti son équipe sur une base défensive solide, avec 29 clean sheets en 57 matchs depuis son arrivée. S’il privilégie habituellement une défense à quatre, le technicien a aligné un bloc à cinq lors de ce tournoi pour contenir des cadors européens comme le Portugal.

Les Congolais devraient revenir à leur bloc bas et discipliné pour étouffer les espaces, absorber la pression et frapper en contre-attaque avec précision. L’Angleterre devra rester concentrée sur le suivi des ballons perdus, car la moindre transition mal maîtrisée sera exploitée par une ligne d’attaque congolaise très directe.

Des armes redoutables en contre-attaque pour mettre les favoris à l’épreuve

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La transition offensive congolaise s’appuie sur la connexion dévastatrice entre Yoane Wissa et Cédric Bakambu. Wissa, qui a beaucoup à prouver après sa première saison à Newcastle, est en grande forme : il a inscrit trois des quatre buts de la RD Congo en phase de groupes.

Ils sont soutenus par un milieu de terrain puissant et travailleur, avec Noah Sadiki (Sunderland), dont le jeu athlétique et progressif complète celui du très prometteur Ngal’ayel Mukau (Lille). Cette double menace, associant la mobilité du milieu et la vitesse de l’attaque, mettra à l’épreuve la rapidité de repli des arrières latéraux anglais.

Une défense solide

L’Angleterre affiche une immense cohésion défensive sous la houlette de Tuchel, même si des doutes subsistent quant à la condition physique de Reece James (Chelsea) et de Jarell Quansah (Liverpool) suite à de récents problèmes de cheville. Les Three Lions s’appuieront sur le duo central bien rodé formé par John Stones et Marc Guéhi pour orchestrer le jeu depuis l’arrière et protéger les ambitions de Jordan Pickford de ne pas encaisser de but.

La RD Congo répond par une arrière-garde incroyablement solide et expérimentée. Le capitaine Chancel Mbemba, entouré de joueurs aguerris en Premier League et sur la scène européenne – Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley) et Arthur Masuaku (Lens) – forme un bloc difficile à percer. Cette unité, rarement battue par plus d’un but d’écart lorsqu’elle est au complet, promet à l’Angleterre un après-midi long et méthodique.

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Sélection de 26 joueurs de l'Angleterre

Gardiens : Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

. Défenseurs : Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

. Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

. Attaquants : Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Effectif de 26 joueurs de la RD Congo

Gardiens : Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Défenseurs : Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Milieux de terrain : Théo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gaël Kakuta, Edo Kayembe, Nathanaël Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Attaquants : Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Actualités de l'équipe et effectifs

Thomas Tuchel n’a communiqué aucune liste officielle de blessés ou de suspendus à la veille de la rencontre, et la composition probable reste à confirmer. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi. La principale incertitude concerne le poste d’arrière droit : la disponibilité de Jarrell Quansah est en suspens après sa sortie contre le Panama. Note positive toutefois, Declan Rice devrait retrouver le onze de départ après avoir été préservé lors de ce match en raison d’une gêne au mollet.

Côté congolais, Sébastien Desabre n’a pas non plus communiqué de composition ni signalé de blessure ou suspension via les canaux officiels. D’autres informations seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Angleterre aborde la rencontre en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 2-0 contre le Panama en phase de groupes de la Coupe du monde, et elle avait auparavant dominé la Croatie 4-2 pour son entrée en lice. Les Three Lions n’ont perdu des points qu’à l’occasion d’un match nul et vierge face au Ghana. Sur ces cinq rencontres, l’Angleterre a marqué dix buts et en a encaissé deux, gardant ses cages inviolées à deux reprises.

La RD Congo affiche un bilan plus contrasté : elle a d’abord assuré sa qualification en battant l’Ouzbékistan 3-1, puis elle avait précédemment partagé les points avec le Portugal (1-1) et perdu face à la Colombie (1-0). En préparation, elle avait également fait match nul 0-0 contre le Danemark et perdu 2-1 face au Chili. Sur ces cinq sorties, les Congolais ont inscrit cinq buts et en ont concédé quatre, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre l’Angleterre et la RD Congo n’est disponible dans l’ensemble de données actuel. Ce match pourrait donc représenter une rencontre rare, voire une première, entre les deux nations à ce stade d’un grand tournoi, mais aucun historique de confrontations n’est confirmé ici.

Classement

L’Angleterre a terminé en tête du groupe L, tandis que la RD Congo a pris la troisième place du groupe K.