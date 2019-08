Angleterre - Le Bury FC exclu de la troisième division

En raison de ses gros soucis financiers, le club vainqueur de FA Cup a été exclu de la League One par les instances du football anglais.

Si le Bury Football Club ne jouait plus les première rôles en depuis plusieurs années, l'annonce de son exclusion de la League One, soit la troisième division anglaise, a provoqué une vague de vives émotions dans la ville proche de Manchester.

Avec des moyens financiers à néant et l'absence d'une équipe compétitive pour le début de la saison 2019-2020, l'EFL a donc pris la décision d'exclure Bury. Il s'agit du premier club à subir une telle décision depuis 1992 et Maidstone.

La fin de Bury en D3 signifie quelques changements pour la saison de League One qui a déjà démarré : il n'y aura plus que 23 équipes et seulement trois formations reléguées en fin d'exercice.

Bolton aussi concerné

Cependant l'organisation pourrait être encore bousculée en raison de la situation de Bolton, qui n'est pas au mieux. L'ancienne équipe de Nicolas Anelka souffre aussi de problèmes financiers et a désormais 15 jours pour se mettre aux normes.