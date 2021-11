Angleterre : Keane allume Maguire et sa célébration

Roy Keane a qualifié Harry Maguire d'"embarrassant" pour la façon dont le défenseur a célébré son but pour l'Angleterre vendredi. L'international anglais a ouvert le score pour les Three Lions dans le match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Albanie à Wembley et a célébré en mettant ses mains sur ses oreilles.

Une célébration osée, qui semble être un message à ceux qui ont critiqué sa forme récente. Mais Keane n'a pas apprécié les frasques du défenseur central, affirmant que son but n'était pas suffisant pour compenser ses mauvaises performances en club. S'exprimant sur ITV Sport à la mi-temps, l'ancienne star de l'United a déclaré : "Il pense qu'il fait taire les critiques. Mais je pense que c'est embarrassant". Le consultant a ensuite qualifiés de "honte", ses deux derniers mois sous les coulers de Manchester.

"Il a été une honte ces deux derniers mois pour Man Utd. Il pense que s'il marque là, il va faire taire ses critiques. Embarrassant". Le principal intéressé s'est pour sa part justifié, sans toutefois évoquer le fait d'avoir mis ses mains sur ses oreilles. "La célébration était une glissade du genou, ça m'est venu naturellement", a-t-il confié à Sky Sports.

"C'est un sentiment incroyable de marquer pour mon pays. Ce n'était pas dirigé contre qui que ce soit, c'est venu naturellement de faire ça et d'ouvrir le score pour l'Angleterre et d'obtenir ces trois points importants". Harry Kane, son partenaire, a réalisé une excellente première mi-temps pour l'équipe de Gareth Southgate, marquant trois fois lors de la domination contre l'Albanie. Mais l'attaquant n'a pas été à son meilleur niveau en club depuis le début de la saison, la faute à un transfert avorté vers Manchester City.

"Il faut qu'il s'anime. Il faut qu'il se regarde et qu'il se dise : 'Ecoute, remets-toi de cette déception'", a déclaré Roy Keane avant le coup d'envoi au sujet du buteur. "Écoutez, il joue pour les Spurs, il devrait être habitué à la déception. Retourne à l'essentiel. Prends le ballon. Montre des qualités de leader. Plus d'excuses", a-t-il lancé.