Angleterre, Kane : "Sterling est incroyable"

Le capitaine des Three Lions a encensé l'attaquant de Manchester City, auteur d'un triplé, et est heureux du rendement de la jeune garde anglaise.

Raheem Sterling a marqué de son empreinte la rencontre entre l' et la . En grande forme cette saison avec , l'attaquant anglais a inscrit un triplé, son premier sous les couleurs des Three Lions. Une performance venant récompenser sa belle saison. Après le match, au micro de Sky Sports, Harry Kane a encensé Raheem Sterling pour sa belle performance et est content de la jeune équipe anglaise.

"Raheem Sterling est incroyable. C'est un très bon joueur et très humble. Il veut juste travailler dur et faire mieux. Vous l'avez vu en pleine confiance aujourd'hui. C'était un excellent premier but - il est entré dans la surface de réparation. C'est là que sont marqués la plupart des buts c'est ce qu'il a appris qu'au cours des deux ou trois dernières années lorsqu'il jouait pour son club et son pays. C’est génial de l’avoir sous cette forme, de jouer avec lui et avec optimisme, il pourra le refaire lundi", a indiqué Harry Kane.

L'article continue ci-dessous

"On a des jeunes affamés"

"Dans une équipe, pour réussir, vous avez besoin des trois attaquants. Vous marquez tous des buts ou faites des passes décisives et les milieux de terrain marquent également des buts, et c’est comme ça que les choses vont se passer. Nous avons des joueurs qui sont assez bons pour le faire. Des joueurs qui veulent s'exprimer", a ajouté le capitaine des Three Lions, symbole de cette nouvelle génération dorée.



Au micro d'ITV Sport, Harry Kane a affiché ses ambitions : "Notre système ce soir convient parfaitement à Raheem - 4-3-3, les ailiers restant en attaque. C’était une brillante performance en équipe, nous avons insisté, nous leur avons rendu la tâche difficile, nous avons atteint nos objectifs et nous étions cliniques. Nous en profitons, nous sommes une équipe confiante qui reviendra l'été prochain avec la Ligue des Nations. On joue bien au football, tout le monde s'exprime, on a de jeunes joueurs affamés et ça a été montré ce soir".

Qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations et quatrième de la dernière , l'Angleterre est promise à un beau futur, sauf si, comme avec la génération dorée précédente, ils déçoivent et ne répondent pas aux attentes placées en eux. Avec un Harry Kane à son meilleur niveau et un très bon Raheem Sterling, l'Angleterre a tout de même des belles armes pour être une nation majeur durant la prochaine décennie.