Angleterre - James Ward-Prowse appelé en renfort suite aux blessures de Delph, Stones et Loftus-Cheek

Gareth Southgate fait face à une cascade de forfaits pour les premiers matches éliminatoires de l' . Le sélectionneur anglais a constaté les blessures de Fabian Delph, John Stones et Ruben Loftus-Cheek suite à leurs rencontres du week-end en club. Le coach des Three Lions a décidé de faire appel à James Ward-Prowse en renfort pour combler ces différents manques. Le joueur de compte à ce jour une sélection avec l'équipe nationale (mars 2017).

