Le coup d’envoi de la rencontre Angleterre - Ghana sera donné le 23 juin 2026 à 20 h 00 GMT (16 h 00 EST).

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Angleterre - Ghana : contexte de la rencontre

Ce duel s’annonce crucial pour les deux formations de la poule L, déterminées à confirmer leurs succès de la première journée. Après la première journée, où les deux formations ont pris la tête du classement avec trois points chacune – l’Angleterre s’est imposée 4-2 face à la Croatie à Dallas et le Ghana a arraché une victoire 1-0 contre le Panama à Toronto –, la marge d’erreur au Gillette Stadium de Boston est quasi nulle. Les deux formations abordent donc ce rendez-vous de Foxborough en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et leur récupération physique après ces premiers efforts intenses façonneront la trajectoire de leurs ambitions pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel devra veiller à ce que son arrière-garde reste concentrée, après une première sortie où elle a concédé deux buts. Il s’appuiera sur ses milieux offensifs dynamiques, emmenés par le génie créatif de Jude Bellingham et l’efficacité redoutable du capitaine Harry Kane, pour dicter le rythme, dominer les axes centraux et percer une défense africaine tenace. Face à eux se dresse une équipe ghanéenne solide sur le plan structurel et pleine d’entrain, orchestrée par le tacticien chevronné Carlos Queiroz. Entrant dans l’histoire avec sa cinquième participation consécutive au tournoi, Queiroz apporte un schéma défensif magistralement organisé qui a permis de conserver ses cages inviolées lors du match d’ouverture, offrant ainsi aux Black Stars un plan tactique tenace et un avantage dangereux en contre capable de punir des adversaires de haut niveau.

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Résultats de la 1^(re) journée :

Angleterre 4-2 Croatie

L’équipe de Thomas Tuchel a offert l’un des spectacles les plus explosifs et les plus divertissants de cette première journée du tournoi, en s’imposant 4-2 face à la Croatie à Dallas. Le capitaine Harry Kane a mené l’attaque avec une autorité absolue, ouvrant le score dès la 12e minute sur un penalty parfaitement transformé avant de doubler la mise juste avant la pause.

Les Croates n’ont toutefois pas abdiqué, profitant de la précision de Martin Baturina et Petar Musa pour revenir au score puis égaliser à deux reprises. Mais la puissance offensive des Three Lions a fini par faire la différence en seconde période. Jude Bellingham a redonné l’avantage à son équipe dès la reprise grâce à une finition incisive, avant que Marcus Rashford ne scelle définitivement le sort de la rencontre à la 85e minute. Si ce match très ouvert a mis en évidence quelques faiblesses défensives que Tuchel devra corriger, les Three Lions ont pris la tête du groupe L à la différence de buts.

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Ghana 1-0 Panama

Les hommes de Carlos Queiroz ont fait preuve d’une incroyable discipline tactique à Toronto, s’imposant au terme d’un match éprouvant et acharné pour arracher une victoire spectaculaire 1-0 face au Panama. Les Black Stars ont dû s’appuyer fortement sur leur organisation défensive durant une première mi-temps prudente, le gardien Lawrence Ati Zigi se montrant décisif dès le début pour repousser une offensive panaméenne immédiate.

Le match semblait se diriger vers un nul blanc sous une pluie canadienne battante, les deux formations peinant à se montrer décisives dans le dernier tiers. Mais la patience tactique de Queiroz a fini par payer en toute fin de temps additionnel : à la 95^e minute, le milieu Caleb Yirenkyi a expédié une tête puissante au fond des filets, déclenchant des célébrations extatiques sur le banc et dans le camp des supporters ghanéens. Grâce à ce succès arrache-cœur, le Ghana reste à hauteur de l’Angleterre, les deux équipes comptant désormais trois points et prenant ainsi un avantage psychologique précieux avant la deuxième journée.

Quels réglages tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Angleterre (Thomas Tuchel) : améliorer la transition défensive et renforcer la concentration au milieu de terrain

Thomas Tuchel n’a pas besoin de retoucher l’animation offensive ultra-rapide qui a permis d’inscrire quatre buts face à la Croatie à Dallas. Le génie de Jude Bellingham et l’instinct tueur du capitaine Harry Kane ont déjà démontré que les Three Lions disposent d’une puissance de feu capable de submerger les défenses les plus organisées.

Toutefois, il doit impérativement corriger les lacunes défensives et le manque de maîtrise au milieu qui ont permis à la Croatie de revenir au score avant la mi-temps. Lors du premier acte, la défense anglaise a parfois craqué sous les courses verticales, perdant sa cohésion lorsque les latéraux montaient. Face à des Ghanéens dynamiques et experts en contres, perdre bêtement le ballon dans l’entrejeu sera fatal. Son principal axe d’amélioration concerne donc le milieu de terrain : il devra demander à Declan Rice d’ancrer fermement l’axe, de réduire les espaces en transition et de protéger les centraux pour qu’ils ne soient pas pris en situation d’isolement.

Ghana (Carlos Queiroz) : contre-pressing agressif et circulation rapide dans le dernier tiers

Carlos Queiroz n’a pas besoin de bouleverser le schéma défensif extrêmement discipliné qui a héroïquement résisté à la pression panaméenne pour s’imposer 1-0 à Toronto. La structure défensive demeure le principal atout des Black Stars sous la houlette du vétéran tacticien portugais, mais cette deuxième journée exige un réajustement précis de la manière dont ils font progresser le ballon dans le dernier tiers.

Face à un bloc anglais susceptible de se laisser entraîner dans un match au rythme effréné, rester totalement passif ou faire circuler le ballon de manière trop latérale dans le tiers central exposera l’équipe à une pression insoutenable. L’ajustement tactique de Queiroz doit se concentrer sur l’augmentation de l’agressivité offensive et de la vitesse de transition de son équipe, afin de corriger le manque « naïf » d’agressivité en première mi-temps qu’il avait relevé lors de la première journée. En cas de récupération, les milieux doivent contourner le contre-pressing anglais par des passes verticales rapides, puis déclencher des transitions explosives sur les ailes pour exploiter l’espace laissé par les montées des full-backs et mettre à l’épreuve la défense de Tuchel.

Enfin, quelle est la dernière actualité du groupe à la veille de cette deuxième journée ?

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Actualités de l'équipe d'Angleterre

À la veille d’affronter la Nouvelle-Angleterre, Thomas Tuchel doit avant tout resserrer la concentration défensive de son groupe tout en dosant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle pour les Three Lions : la victoire 4-2 en ouverture contre la Croatie, malgré un rythme effréné, n’a pas occasionné de nouvelle blessure ni de suspension, offrant au sélectionneur un effectif au complet.

Comme le confirme le onze de départ, les Three Lions miseront sur leur schéma fluide en 4-2-3-1. Le gardien Jordan Pickford conservera sa place entre les poteaux, en espérant bénéficier d’une protection plus solide de la part de sa défense à quatre. En défense centrale, John Stones et Ezri Konsa poursuivront leur association pour colmater les brèches apparues à Dallas, tandis que Reece James et le jeune Nico O’Reilly occuperont les couloirs. Au milieu, Declan Rice, chargé de stabiliser les transitions, sera épaulé par Elliot Anderson.

L’attention se porte surtout sur l’organisation des lignes créatives. Le maestro du Real Madrid, Jude Bellingham, conserve le poste de numéro 10 après son but spectaculaire lors de la première journée ; il sera épaulé par les ailiers Anthony Gordon et Noni Madueke, deux menaces directes. En pointe, le capitaine Harry Kane mènera l’attaque avec assurance après son doublé décisif face aux Croates. Sur le banc, les options dynamiques Marcus Rashford et Bukayo Saka pressent pour une place de titulaire après avoir brillé en combinant pour le quatrième but anglais en sortie de match.

Nouvelles de l’équipe du Ghana

Carlos Queiroz, lui, doit résoudre une équation bien plus complexe, tant sur le plan de la sélection que de la récupération, alors que ses Black Stars s’apprêtent à défier le géant anglais. Le principal sujet de préoccupation concerne la gestion d’une situation critique dans les cages, ainsi que la fatigue accumulée lors de la victoire 1-0, arrachée sous la pluie face au Panama.

Selon le onze officiel, les Black Stars s’appuieront sur un 4-2-3-1 discipliné. Le principal casse-tête de Queiroz concerne le poste de gardien : le titulaire Lawrence Ati Zigi a cédé sa place à la mi-temps lors de la première journée, et son remplaçant, Benjamin Asare, a subi un choc en fin de match, dans le temps additionnel. Le staff médical travaille sans relâche pour évaluer les deux gardiens avant de confirmer qui sera titularisé derrière la paire de défenseurs centraux composée de Jérôme Opoku et Jonas Adjetey. Les arrières latéraux Gideon Mensah et Marvin Senaya devraient conserver leur place pour contrer les débordements des ailiers anglais.

Au milieu, Elisha Owusu devrait diriger le jeu aux côtés du héros de la première journée, Caleb Yirenkyi, auteur du but victorieux à la 95^e minute et maintenu avec confiance dans le onze. En attaque, Antoine Semenyo, désigné « Meilleur joueur du match », épaulera la star chevronnée Jordan Ayew en pointe. Sur les ailes, Kamaldeen Sulemana etErnest Nuamah sont attendus, même si l’attaquant direct Brandon Thomas-Asante, auteur d’une passe décisive cruciale à Toronto, presse pour une titularisation.

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Angleterre - Ghana : les duels à ne pas manquer

Harry Kane vs Jérôme Opoku

Après son impitoyable doublé en première période face à la Croatie, le capitaine Harry Kane demeure le pivot offensif incontournable et le fer de lance de l’attaque de Thomas Tuchel. Impeccable lors de la première journée, il a fait preuve d’une intelligence rare, descendant bas pour orienter le jeu, déclencher des séquences créatives et punir sans pitié les moindres failles défensives dans la surface. Pour déstabiliser le bloc défensif bien organisé du Ghana, son influence sera décisive : sa présence physique et son jeu de pivot permettront de fixer les défenseurs, de libérer des espaces pour les milieux créatifs et de convertir les occasions les plus dangereuses.

Le défenseur central Jérôme Opoku, qui a dirigé le bloc défensif de Carlos Queiroz lors du match d’ouverture contre le Panama, aura pour mission de le contenir. Si la rigueur tactique des Ghanéens leur a permis de remporter 1-0 leur premier match à Toronto sans encaisser de but, ils seront confrontés à une tout autre dimension technique face au talisman anglais. Pour contenir le capitaine anglais, le défenseur central devra faire preuve d’une concentration de tous les instants, d’une communication irréprochable et d’un sens du placement affûté afin de couper les angles de passe et d’empêcher Kane de se retourner et de servir ses coéquipiers dans le dernier tiers.

Jude Bellingham face à Caleb Yirenkyi

Véritable moteur créatif de l’Angleterre, Jude Bellingham a dicté le tempo lors de la première journée, concluant sa performance par un but décisif en seconde période face à la Croatie. Contre le Ghana, son objectif principal sera de trouver des espaces entre les lignes, de contourner le congestionnement du milieu de terrain grâce à sa grande vitesse verticale et de déclencher des surcharges rapides dans l’axe. Si Bellingham dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et s’engouffrer vers la ligne arrière dans le tiers central, sa vision du jeu et ses courses directes et explosives déséquilibreront facilement le dispositif défensif ghanéen.

Pour contrer cette menace, le milieu de terrain vedette du Ghana Caleb Yirenkyi, auteur d’un but décisif à la 95e minute contre le Panama lors de la première journée, devra sortir de sa zone de confort. Il devra donc gérer de façon agressive son positionnement en retrait pour réduire les intervalles, presser les relais de Bellingham dans la construction en profondeur et protéger sa défense à quatre. Ainsi, il évitera aux Three Lions de contrôler totalement le tiers central et de piéger le Ghana dans une coquille défensive insoutenable.

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Quels scénarios pour le groupe L ?

Après la première journée, le groupe L reste très serré : l’Angleterre mène avec trois points et une différence de buts de +2 grâce à sa victoire 4-2 sur la Croatie à Dallas, tandis que le Ghana suit avec trois points et une différence de buts de +1 après son succès 1-0 face au Panama à Toronto.

La Croatie et le Panama pointent pour l’instant à zéro point au classement. Pour ces deux favoris, la rencontre de la 2^e journée au Boston Stadium revêt une importance mathématique cruciale : une victoire y est indispensable pour entretenir leurs espoirs de qualification avant la dernière levée.

Si l’Angleterre s’impose

Une victoire de l’équipe de Thomas Tuchel propulserait les Three Lions à six points, à deux doigts d’une qualification automatique pour les seizièmes de finale. Selon l’issue du Croatie-Panama disputé en parallèle, elle pourrait même leur garantir officiellement une place parmi les deux premiers avec un match d’avance. Un succès offrirait aux Three Lions une marge de manœuvre précieuse avant la dernière journée, tandis que les hommes de Carlos Queiroz resteraient bloqués à trois points et devraient impérativement battre la Croatie lors de la troisième journée pour garder leurs chances.

Si le Ghana s'impose

En cas de succès, les hommes de Carlos Queiroz prendraient la tête du groupe L et se positionneraient pour une qualification directe, sous réserve du résultat de l’autre rencontre. Dans le même temps, les Three Lions resteraient bloqués à trois unités et devraient alors jouer leur va-tout lors de l’ultime journée face au Panama, sous peine de se retrouver à dépendre d’un calcul complexe pour intégrer le club des meilleurs troisièmes.

Un partage entre les deux nations maintiendrait le statu quo avec quatre points chacun, repoussant à la dernière journée la décision concernant la tête du groupe.

Un partage des points à Foxborough maintiendrait les deux nations à égalité en tête du classement, avec quatre unités chacune, repoussant la décision finale à la dernière journée. Si ce scénario préserve l’invincibilité des deux formations et maintient leurs chances de qualification intacts, il laisse également très peu de marge de manœuvre. Dans ce cas, l’Angleterre aborderait son dernier match contre le Panama en sachant qu’une victoire lui garantirait probablement la première place, tandis que le Ghana ferait face à un scénario similaire contre la Croatie, les deux équipes surveillant de près la différence de buts pour déterminer qui terminera en tête du groupe.

Actualités des équipes et compositions

Thomas Tuchel n’a pas encore dévoilé de composition probable pour l’Angleterre avant d’affronter le Ghana, et aucun problème de blessure ou de suspension n’a été officiellement signalé à ce stade. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Carlos Queiroz est dans la même situation pour le Ghana : pas de composition, de blessure ou de suspension confirmée à ce stade. Les informations pour les deux équipes seront mises à jour au fil des annonces, à mesure que le coup d’envoi approche.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L'Angleterre aborde ce match avec un bilan de V-V-D-N-V lors de ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation s'est conclue par une victoire confortable 3-0 contre le Costa Rica le 10 juin, après un succès 1-0 face à la Nouvelle-Zélande quatre jours plus tôt. Avant ces succès, les Three Lions s’étaient inclinés 1-0 face au Japon en mars, avaient partagé les points avec l’Uruguay (1-1), puis s’étaient imposés 2-0 en Albanie en qualifications pour la Coupe du monde. Soit sept buts marqués et deux encaissés en cinq sorties.

De leur côté, les Ghanéens affichent un bilan bien plus préoccupant : quatre défaites sur les cinq dernières sorties. Leur unique point a été pris lors d’un match nul 1-1 face au Pays de Galles le 2 juin. Ils se sont ensuite inclinés 2-0 contre le Mexique, 2-1 devant l’Allemagne et ont subi une lourde défaite 5-1 face à l’Autriche en mars. Une défaite 1-0 face à l’Afrique du Sud en décembre 2025 vient compléter un bilan qui inquiète le staff technique à l’approche d’une phase de poules exigeante.

Bilan des confrontations directes

ANG Dernier match GHA 0 1 Nul 0 Angleterre 1 - 1 Ghana 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les données disponibles sur les confrontations directes entre l’Angleterre et le Ghana sont limitées, une seule rencontre ayant été enregistrée jusqu’à présent. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1-1 lors d’un match amical le 29 mars 2011. Ce match unique constitue la seule confrontation confirmée entre ces deux nations.

Classement

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