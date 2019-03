Angleterre - Gareth Southgate veut protéger ses jeunes talents

Jouissant d'un effectif sous le signe de la jeunesse, le sélectionneur des Three Lions entend développer ses jeunes joueurs avec mesure et réflexion.

Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde en , les Three Lions peuvent aborder l'avenir avec sérénité, eux qui peuvent s'appuyer sur une génération dorée, permettant d'axer le travail du sélectionneur Gareth Southgate sur le long terme, afin de tutoyer les sommets lors des prochaines compétitions européennes et internationales. Talentueuse, la sélection anglaise dispose en effet d'un potentiel certain, encore très loin d'être entièrement exploité.

Néanmoins, cela n'a pas empêché l' d'impressionner lors de ses dernières sorties, à l'image de sa large victoire (5-0) face à la vendredi soir, pour son premier match des qualifications pour l' . Une victoire sans contestation possible, marquée notamment par un triplé de Raheem Sterling et une réalisation d'Harry Kane, mais aussi par les très bonnes prestations de plusieurs jeunes pousses, telles que Jadon Sancho et Callum Hudson-Odoi.

Ne pas trop exposer les jeunes joueurs, un équilibre à touver

En effet, les joueurs âgés de 18 ans ont impressionné. L'occasion pour leur entraîneur de révéler sa stratégie pour leur permettre d'éclore dans les meilleurs conditions possibles, s'inspirant d'un certain Sir Alex Ferguson durant ses années à , comme il l'a révélé dans des propos accordés à la BBC.

"Je pense toujours à Sir Alex avec Ryan Giggs. Il l'a si bien géré et ils ont maintenu leur succès grâce à cela. Je pense que cela entre en compte à tous les niveaux : à quel point nous exposons les jeunes au public et dans quelle mesure nous les mettons en situation commerciale", a déclaré Southgate.

"Nous devons penser à tout cela tout le temps car il est très facile pour eux de profiter de ces moments, et ils doivent en profiter, mais il y a également un bon équilibre. Donc, bien qu'ils ne soient pas nos joueurs au quotidien, je pense que nous avons la responsabilité de le faire autant que nous pouvons, car nous les amenons également à un autre niveau. Nous devons nous assurer que nous obtenons le bon équilibre pour leur club, mais surtout pour le joueur".

Pour son premier match de qualifications pour le Championnat d'Europe, l'Angleterre comptait six joueurs âgés de 24 ans ou moins, alors que de nombreux autres joueurs - Marcus Rashford, Luke Shaw, John Stones, Trent Alexander-Arnold et Joe Gomez - auraient certainement pu être alignés s'ils avaient été en forme. Autant dire que les possibilités sont nombreuses pour les Three Lions. Une sélection sous le signe de la jeunesse et du talent qui, forcément, fait penser à l'Equipe de de Didier Deschamps, sacrée Championne du Monde cet été à la faveur d'une fraîcheur incarnée par la pépite Kylian Mbappé.