Angleterre - Gareth Southgate : "Jack Grealish s'affirme"

Le sélectionneur anglais s'est félicité de l'importance grandissante qu'est en train de prendre son milieu offensif au sein des Three Lions.

Acheté à prix d'or par Manchester City cet été, Jack Grealish est amené à devenir l'un des piliers de la sélection anglaise, entraînée par Gareth Southgate. Ses hommes, qui restent invaincus sur les sept dernières rencontres, affrontent ce mardi soir (20h45) la Hongrie, lors de la 8e journée du groupe I pour la qualification au Mondial 2022.



En conférence de presse d'avant match, Gareth Southgate a justement évoqué le rôle grandissant de Jack Grealish au sein des Three Lions. "Je pense qu'il s'affirme. Il dispute de gros matches, trois la semaine dernière, par exemple. Ce sont les rencontres où l'on découvre vraiment les joueurs, lorsqu'ils sont sous les feux des projecteurs et contre les adversaires les plus coriaces. Plus nos joueurs sont impliqués dans ces matches, mieux c'est pour nous en tant qu'équipe", s'est félicité le technicien britannique.

Southagte souligne une confiance grandissante

"Jack Grealish a acquis la confiance d'être avec ce groupe et la confiance d'avoir un grand club (Manchester City). Je ne dirais pas qu'il est un bien meilleur joueur qu'il ne l'était parce qu'il était un très bon joueur avec Aston Villa. C'est pourquoi nous l'avions choisi", a ensuite expliqué le sélectionneur, heureux de lui avoir fait confiance.

Si Jack Grealish prend progressivement de l'épaisseur avec l'Angeterre, il faut dire que le milieu de terrain offensif a des ambitions élevées. En marge de l'Euro, il avait émis le souhait de marquer de son empreinte la sélection, déterminé à suivre les traces de Paul Gascoigne et Wayne Rooney, deux véritables légendes Outre-Manche.

"J'espère suivre leurs traces et j'espère pouvoir le faire si j'ai plus d'occasions dans ce tournoi (...) Il s'agit de montrer mon talent au monde et c'est ce que je veux faire", avait confié le joueur de Manchester City. Pour y parvenir, remporter la finale de l'Euro 2020 et décrocher un titre face à l'Italie aurait par exemple été un bon début...