Angleterre - France : les pires statistiques de Manchester United depuis 68 ans… et deux événements historiques pour Arsenal

Pour la première fois depuis 24 ans, trois Gunners figurent dans le onze de départ de l’Angleterre face à la France, ce samedi en match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

Selon le site de statistiques Opta, Declan Rice, Bukayo Saka et Iberechi Eze figurent dans le onze de départ. Il s’agit de la première fois que l’Angleterre aligne trois Gunners en Coupe du monde depuis son quart de finale face au Brésil en 2002, lorsque David Seaman, Sol Campbell et Ashley Cole avaient été alignés.

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De plus, Declan Rice est devenu le deuxième joueur d’Arsenal à porter le brassard de capitaine de l’équipe d’Angleterre lors d’un grand tournoi (Coupe du monde ou Euro), après Tony Adams lors de l’Euro 1996.

À l’inverse, la Coupe du monde 2026 marquera la première fois depuis 1958 qu’aucun joueur de Manchester United ne prendra part à la compétition avec l’Angleterre, quel que soit le match.

En demi-finale, l’Angleterre a été battue par l’Argentine (2-1), tandis que la France a cédé face à l’Espagne (2-0).







