Angleterre - Espagne, avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Angleterre - Espagne : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Wembley

L'Angleterre et l'Espagne donneront le coup d'envoi le 26 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Revanche au sommet dans le groupe A3

L'Angleterre retrouve le stade de Wembley pour recevoir l'Espagne, championne du monde, lors de la 1re journée de sa campagne 2026/27 de l'UEFA Nations League dans le groupe A3. Après avoir terminé à la troisième place d'une Coupe du monde de la FIFA 2026 très prolifique, l'Angleterre de Thomas Tuchel vise une entrée en matière marquante à domicile. Pour l'Espagne, ce déplacement à Londres, juste après son sacre mondial, représente une occasion immédiate de prendre le contrôle d'un groupe compétitif aux côtés de la Croatie et de la Tchéquie.

Getty Images

Un thriller prolifique pour conclure la Coupe du monde

L'Angleterre aborde l'affiche de samedi après une campagne conclue par une médaille de bronze en Amérique du Nord. Après de courtes victoires en phase à élimination directe qui l'ont menée jusqu'en demi-finale, l'Angleterre a bouclé son tournoi par un succès spectaculaire 6-4 contre la France lors du match pour la troisième place. Bukayo Saka, Jude Bellingham et Declan Rice continuent de constituer l'ossature de l'équipe anglaise, offrant aux hôtes une importante menace offensive avant le début de la Nations League.

Getty Images

Les champions du monde en route vers Londres

L'Espagne se rend à Londres en tant que meilleure sélection du monde après son triomphe en Coupe du monde en Amérique du Nord. Les hommes de Luis de la Fuente ont réalisé un tournoi estival sans faute, en s'appuyant sur Rodri et Pedri au milieu de terrain, ainsi que sur l'explosivité de Lamine Yamal et Nico Williams sur les ailes.

Duel tactique entre deux puissances européennes

Les confrontations entre ces deux nations s'accompagnent d'une riche histoire récente, notamment avec la courte victoire de l'Espagne en finale de l'Euro 2024. Le trio axial anglais composé de Jude Bellingham, Declan Rice et Phil Foden tentera de perturber le rythme espagnol au milieu de terrain. De son côté, l'Espagne s'appuiera sur sa fluidité technique, son pressing et son jeu rapide sur les ailes pour déstabiliser la ligne défensive anglaise. Avec un premier élan crucial dans le groupe A3 en jeu, ce choc de samedi promet une intensité de classe mondiale dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Thomas Tuchel n'a pas confirmé de composition probable pour l'Angleterre, mais l'effectif a connu des changements importants. Trent Alexander-Arnold et Cole Palmer ont été rappelés, tandis que Tino Livramento devrait déclarer forfait après avoir subi une nouvelle blessure à l'entraînement de Newcastle, laissant Tuchel à court d'options au poste d'arrière latéral. Les informations complètes sur l'équipe et toute autre mise à jour seront confirmées à l'approche du coup d'envoi.

Luis de la Fuente a convoqué un groupe de 26 joueurs avec l'Espagne pour les matches de la Nations League. Fermin Lopez et Dean Huijsen font leur retour, et les champions du monde cherchent à prolonger leur élan de la Coupe du monde dans ce nouveau cycle de compétition. D'autres détails sur la composition seront ajoutés dès qu'ils seront disponibles.

Forme

L'Angleterre aborde ce match sur une série de quatre victoires lors de ses cinq dernières rencontres, sa seule défaite étant intervenue contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. L'équipe de Tuchel a battu la France 6-4 lors de sa sortie la plus récente et a également pris le dessus sur la Norvège, le Mexique et la RD Congo durant son parcours dans le tournoi, inscrivant 11 buts sur ces cinq matches tout en en concédant six.

Les cinq derniers matches de l'Espagne racontent une toute autre histoire. L'équipe de De la Fuente a remporté les cinq sans la moindre défaite, en inscrivant sept buts et en n'en concédant que deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, et elle n'a perdu aucun match durant tout le tournoi.

Face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu à l'Euro 2024, où l'Espagne a battu l'Angleterre 2-1. En regardant les cinq derniers face-à-face, l'Espagne possède le meilleur bilan global, même si l'Angleterre s'est imposée 3-2 à Séville lors de la Nations League 2018-19. Les deux équipes ont également fait match nul 2-2 lors d'un match amical en novembre 2016.

Classement

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Croatie CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tchéquie CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Angleterre ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Espagne ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



