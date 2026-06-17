Angleterre - Croatie : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Angleterre - Croatie sera donné le 17 juin 2026 à 20 h 00 GMT (16 h 00 EST).

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Angleterre - Croatie : contexte de la rencontre

Disputée au Texas, cette rencontre revêt une importance capitale pour deux formations résolues à bien démarrer dans l’un des groupes les plus relevés de la compétition. Sous la pression d’un public exigeant, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel entend prouver que son jeu fluide et offensif peut briller sur la plus grande scène internationale, à la tête d’un groupe organisé et implacable, déterminé à marquer les esprits. Sur leur route se dresse toutefois une équipe croate disciplinée et tenace, dirigée parZlatko Dalić. Son organisation pragmatique et son sang-froid technique en font une formation redoutablement difficile à déstabiliser, qui s’appuie sur une éthique de travail collective infatigable et sur l’intelligence de ses vétérans pour contrarier, puis punir, les grandes nations du ballon rond. Dans la cadre majestueux de l’AT&T Stadium de Dallas, avec ses infrastructures de pointe et son public passionné, la rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de la première journée.

Avec des adversaires redoutables comme le Ghana et le Panama également en lice dans le groupe L, aucune des deux nations ne peut se permettre de trébucher d’entrée. Pour les Three Lions, cette rencontre représente l’occasion idéale de consolider leur réputation grandissante au sein de l’élite mondiale, de se rapprocher de l’exploit historique de 1966, voire de le surpasser, et de mettre en lumière les immenses progrès tactiques accomplis sous la houlette de leur sélectionneur visionnaire. La Croatie, elle, veut prouver que cette génération peut encore défier les pronostics grâce à la liberté mentale et à l’expérience tirée de ses récents podiums. Sous les projecteurs d’Arlington, intensité et pression d’un match d’ouverture seront palpables ; le contre-pressing, la gestion millimétrée de l’effectif et l’efficacité dans le dernier tiers devraient sceller le sort de cette précieuse première victoire.

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La campagne de qualification magistrale de l’Angleterre

Les Three Lions ont décroché leur billet pour l’Amérique du Nord en signant un parcours remarquable et invaincu lors des éliminatoires de l’UEFA. Plutôt que de se laisser entraîner dans le suspense angoissant des barrages, l’Angleterre a transformé le groupe K en une démonstration de maîtrise tactique et d’une profondeur d’effectif impressionnante.

Leur parcours victorieux s’appuyait sur une combinaison dévastatrice : des séquences offensives d’une précision chirurgicale et une organisation défensive extrêmement disciplinée. Sous la direction initiale de l’équipe de transition de la FA, puis sous celle de Thomas Tuchel, l’Angleterre a imposé un rythme infernal, démantelant systématiquement ses rivaux régionaux grâce à des victoires à l’extérieur impressionnantes, notamment un retentissant 5-0 en Serbie à Belgrade. En concédant très peu de points tout au long du cycle et en s’emparant de la première place avec autorité, l’équipe s’est confortablement assurée une qualification directe pour la phase finale, permettant ainsi à la nation de peaufiner sereinement son plan tactique en vue du tournoi.

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Le parcours tenace de la Croatie

Si les Three Lions ont misé sur une efficacité redoutable pour dominer leur groupe, les Vatreni ont validé leur billet pour la phase finale grâce à une campagne de qualification marquée par une résilience tactique, le sang-froid de leurs vétérans et une immense maturité durant les matches de poule. Évoluant dans un groupe très compétitif, la Croatie a mis à profit son expérience inégalée des grandes compétitions pour gérer la pression et écarter tout risque de déception dans la course à la qualification.

La maîtrise du jeu et la solidité technique de son milieu de terrain ont été les marqueurs d’une campagne menée avec autorité. Sous la longue houlette de Zlatko Dalić, le groupe a intégré avec succès de jeunes espoirs aux côtés de son noyau emblématique et aguerri. En transformant ses matchs à domicile en une forteresse imprenable et en faisant preuve d’un sang-froid remarquable lors de déplacements difficiles et physiquement exigeants, la Croatie a systématiquement devancé ses rivaux de groupe. En assurant sa qualification directe bien avant la fin de la phase de qualification, elle a prouvé une fois de plus que son modèle organisationnel est parfaitement conçu pour la plus grande scène sportive mondiale.

Actualités des équipes Angleterre – Croatie

Actualités de l'équipe d'Angleterre

Les Three Lions ont installé leur camp d’entraînement au Texas avec un groupe de 26 joueurs talentueux et ambitieux, décidé à lancer un signal fort dès l’entame de la compétition. Sous la houlette du nouveau sélectionneur Thomas Tuchel, le groupe affiche déjà une rigueur tactique et une capacité d’adaptation rapide aux exigences méticuleuses du technicien, forgées par une solide expérience des grands tournois. La principale force de l’Angleterre à l’approche du match d’ouverture réside dans la profondeur de son attaque, qui offre plusieurs options pour ajuster son plan de jeu en cours de rencontre.

Le capitaine emblématique Harry Kane, en pleine forme, mènera l’attaque, épaulé par la vitesse fulgurante et la prise de décision éclair de Bukayo Saka. Jude Bellingham devrait jouer le rôle de meneur de jeu avancé, montant depuis le milieu pour relier les actions. Plus en retrait, Declan Rice fera équipe avec Kobbie Mainoo afin d’imposer une supériorité physique et de dicter le rythme, tandis que John Stones coordonnera la ligne défensive pour assurer une relance organisée depuis l’arrière.

Actualités de l'équipe de Croatie

Les « Vatreni » sont arrivés à Dallas en affichant leur sang-froid collectif caractéristique, forts d’un palmarès exceptionnel en tournoi qui leur a régulièrement permis de venir à bout de rivaux mieux cotés sur la scène internationale. Le sélectionneur Zlatko Dalić a constitué un groupe de 26 joueurs très expérimentés et parfaitement rodés, qui allie un noyau légendaire et aguerri à des profils plus jeunes, dynamiques et athlétiques. La principale force de la Croatie réside toujours dans sa stabilité absolue sous la pression, le système de jeu privilégié par Dalić fonctionnant avec une confiance psychologique totale.

Le cœur incontesté de l’équipe reste l’intemporel Luka Modrić, qui contrôlera le tempo du match aux côtés de Mateo Kovačić au sein d’un milieu de terrain de classe mondiale, capable de résister au pressing adverse. Devant, la puissance de Bruno Petković vise à repousser les défenseurs centraux et à créer des intervalles pour la justesse d’Andrej Kramarić. Derrière, Joško Gvardiol, au meilleur de sa forme, assure la solidité de la défense par ses passes progressives et ses tacles autoritaires, formant un bouclier fiable devant le gardien titulaire Dominik Livaković.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Thomas Tuchel (Angleterre)

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Stratège de haut rang dans les compétitions d’élite et maître des jeux d’échecs sur le terrain, Thomas Tuchel confère à l’Angleterre un avantage sophistiqué et une direction précise, presque clinique. Passé sous les projecteurs internationaux après avoir conquis des titres continentaux avec les cadors européens, le tacticien allemand privilégie l’efficacité et la fluidité structurelle. Il a éloigné les Three Lions des schémas de possession passifs, réclamant un plan de jeu rigoureux et intelligent, conçu pour dominer les confrontations à élimination directe où la pression est intense.

Il applique une philosophie flexible axée sur la possession, fondée sur la supériorité positionnelle et des séquences offensives fulgurantes. Il privilégie souvent un 3-4-2-1 dynamique ou un 4-2-3-1 asymétrique, alignant des meneurs de jeu inversés pour percer les couloirs centraux tandis que des arrières latéraux athlétiques ont pour mission d’étirer la défense adverse. Il exige une précision technique absolue, alternant des séquences de construction courtes et calculées pour attirer la ligne défensive adverse avant de la déstabiliser par des passes verticales rapides. Son principal défi à Dallas sera de trouver l’équilibre entre la liberté créative de son équipe et la solidité défensive, tout en veillant à ce que le duo de milieux de terrain demeure discipliné pour prévenir les pertes de balle soudaines.

Zlatko Dalić (Croatie)

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Architecte de la génération dorée croate, Zlatko Dalić incarne le calme, le sang-froid d’un vétéran et un talent exceptionnel pour la gestion des hommes. À la tête de la sélection lors de parcours historiques sur la scène internationale, ce sélectionneur expérimenté a forgé un groupe soudé, fondé sur la résilience mentale, la maturité tactique et une confiance absolue dans les grands rendez-vous. Il est très respecté pour sa capacité à tirer le meilleur de son légendaire milieu de terrain tout en intégrant avec justesse de jeunes talents défensifs pleins d’énergie.

Dalić organise son équipe en 4-3-3, un système très abouti axé sur la possession afin de contrôler le tempo du match. Son identité tactique repose sur des schémas centraux résistants au pressing, nourris de combinaisons courtes et précises destinées à épuiser l’adversaire et à dicter le jeu depuis les zones profondes. Sans le ballon, la Croatie se retranche dans un bloc médian compact, ferme les espaces dans le tiers central et se déplace intelligemment pour orienter le jeu vers les ailes. Son principal défi dans ce prestigieux match d’ouverture sera de neutraliser la ligne d’attaque explosive de l’Angleterre, de conserver une discipline structurelle stricte en transition et de faire preuve d’une gestion de jeu rigoureuse afin de ramener la rencontre sur un rythme plus lent, plus familier.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de l’Angleterre pour la Coupe du monde

Gardiens : Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Défenseurs : Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Attaquants : Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Sélection croate pour la Coupe du monde

Gardiens : Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Défenseurs : Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Milieux de terrain : Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Attaquants : Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

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Angleterre – Croatie : les duels à ne pas manquer

Harry Kane vs Josip Šutalo : un véritable choc des poids lourds dans la surface. Kane, capitaine anglais de classe mondiale et buteur prolifique, a mené son équipe vers une qualification sans défaite pour l’Amérique du Nord grâce à son leadership, son jeu de conservation, ses déplacements en profondeur et sa finition clinique. Le robuste et vif défenseur central croate devra utiliser son excellent sens du placement, sa combativité et son jeu aérien pour empêcher Kane de se démarquer ou de servir les ailiers.

Bukayo Saka contre Joško Gvardiol : Saka arrive au tournoi comme un catalyseur offensif explosif pour l’Angleterre sur les ailes, grâce à une accélération fulgurante, des percées incisives vers l’intérieur et un dribble de haut niveau en un contre un. Il guettera le moindre espace à exploiter sur le flanc dès que le jeu basculera vers l’avant. Mais il croisera la route de Joško Gvardiol, un défenseur de classe mondiale, solide et difficile à passer. La vitesse fulgurante et les feintes individuelles de Saka suffiront-elles à contourner ce pilier défensif croate, physiquement dominant, qui excelle à neutraliser les ailiers de haut niveau et à monter pour couper les trajectoires ?

Jude Bellingham contre Mateo Kovačić : un duel tactique crucial au cœur du milieu de terrain. Kovačić, maestro infatigable et imperméable au pressing, brille par sa conduite de balle, ses tacles précis et son sang-froid sous pression, protégeant ainsi sa défense. Bellingham, lui, devra briser ce verrou défensif et dicter le tempo offensif des Three Lions depuis son poste de milieu offensif, en s’appuyant sur ses percées puissantes et ses surcharges intelligentes dans les demi-espaces pour déstabiliser Kovačić et lancer les transitions verticales de l’Angleterre.

Actualités des équipes et compositions

Thomas Tuchel n’a pas encore dévoilé de composition probable pour les Three Lions, et aucun problème de blessure ou de suspension n’a été signalé à ce stade. De nouvelles informations sont attendues à mesure que la préparation de l’équipe se poursuit en Floride, et les mises à jour seront communiquées juste avant le coup d’envoi.

Côté croate, Zlatko Dalic garde également son onze sous le voile du secret : pas de blessure, pas de suspension, et aucune composition officielle pour le moment. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Angleterre présente un bilan récent mitigé, avec trois victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Three Lions ont battu la Nouvelle-Zélande 1-0 en amical le 6 juin, mais avaient auparavant perdu 1-0 face au Japon et partagé 1-1 avec l’Uruguay lors de la même fenêtre internationale. Auparavant, ils avaient dominé l’Albanie et la Serbie en qualifications pour la Coupe du monde, gardant leurs cages inviolées lors de ces deux rencontres.

La Croatie affiche elle aussi des performances en dents de scie. Les vice-champions du monde ont battu la Slovénie 2-1 le 7 juin, mais ont été battus 2-0 par la Belgique le 2 juin et 3-1 par le Brésil en avril. Avant ces revers, ils avaient dominé la Colombie et le Monténégro 3-0. Sur leurs cinq dernières sorties, les hommes de Dalic ont inscrit neuf buts mais en ont concédé sept.

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux nations a tourné à l’avantage de l’Angleterre, victorieuse 1-0 lors du Championnat d’Europe le 13 juin 2021. Sur les cinq dernières confrontations, l’Angleterre mène trois victoires à une, la Croatie ayant gagné une fois et un match s’étant conclu par un nul. La seule réussite croate correspond à la demi-finale de la Coupe du monde 2018, remportée 2-1 et synonyme de qualification pour la finale. Au total, ces cinq rencontres ont produit 14 buts, dont neuf pour l’Angleterre, notamment lors d’un succès 5-1 en qualifications en septembre 2009.

Classement

Au classement du groupe L, la Croatie occupe actuellement la première place, juste devant l’Angleterre, deuxième.