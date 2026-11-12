Partager Suivez GOAL sur Google

Harry Kane a fêté sa 126e sélection, un record avec l’Angleterre, en inscrivant le but de la victoire, mais sa contribution tactique la plus importante est intervenue bien avant son penalty. En décrochant pour trouver ses coéquipiers lancés vers l’avant, le capitaine a lancé l’action qui a mené à l’ouverture du score de Morgan Rogers. L’Angleterre a battu la Croatie 2-1 à Wembley et s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Publicité

Il s’agissait d’une quatrième victoire consécutive pour l’équipe de Thomas Tuchel, qui se rendra à Madrid dimanche en sachant qu’un succès face à l’Espagne, championne du monde, lui permettra de prendre la tête du groupe A3. La Croatie a perdu quatre matches de suite pour la première fois de son histoire et doit désormais préserver sa place en Ligue A à domicile contre la Tchéquie.

L’Angleterre a contrôlé la rencontre sans jamais prendre le large. Les hôtes ont eu 54 % de possession, tiré 15 fois contre 13 et cumulé 2,81 buts attendus (xG) contre 1,22, même si 0,79 de ces xG provenaient du penalty. La Croatie a cadré davantage de tirs, cinq contre quatre, et tous ses meilleurs moments sont survenus en seconde période.

Le dispositif tactique de l’Angleterre

Tuchel a procédé à trois changements par rapport à la victoire contre la Tchéquie, avec les retours de Declan Rice, Dan Burn et Anthony Gordon, et a aligné son équipe en 4-2-3-1. Marc Guehi et Ezri Konsa étant blessés, Jarell Quansah a formé la charnière centrale avec Burn, entre Trent Alexander-Arnold et Lewis Hall. Rice et Elliot Anderson occupaient l’entrejeu derrière Rogers, Jude Bellingham et Gordon, avec Kane en pointe.

Les six joueurs les plus avancés de l’Angleterre étaient libres de permuter dans le dernier tiers plutôt que de rester cantonnés à des rôles fixes. Le plan consistait à jouer des ballons par-dessus la défense croate pour lancer des joueurs dans la profondeur. Les Anglais ont trouvé un coéquipier sur 16 de leurs 20 longs ballons en première période, et Kane en était souvent à l’origine. À la 11e minute, depuis sa propre moitié de terrain, il a adressé une longue transversale vers Hall, sur la gauche. À la 24e, il a de nouveau décroché et piqué une passe vers Bellingham au second poteau. Bellingham a remis le ballon devant le but, Josko Gvardiol n’est pas parvenu à dégager et Rogers a poussé le ballon au-delà de Dominik Livakovic.

Publicité Publicité

Alexander-Arnold avait la liberté de monter depuis son poste d’arrière droit. Il défendait comme un latéral, mais, lorsque l’Angleterre avait le ballon, il participait régulièrement aux attaques sur la droite. Il a déposé un centre au second poteau pour Rogers à la 20e minute et tiré depuis l’entrée de la surface aux 18e et 40e minutes. Les attaques anglaises se répartissaient presque également entre les deux côtés, Hall et Gordon combinant à gauche à la 29e minute, puis de nouveau sur le tir de Gordon à la 55e.

Related Topics

Rogers a été le joueur le plus en vue du match. Outre son but, il a offert des occasions de tir à Anderson à la 16e minute et à Bellingham aux 35e et 55e, atteint la ligne de but pour adresser un ballon en retrait contré par la Croatie peu avant l’ouverture du score et lancé Rice à la 51e pour un centre en retrait que Kane semblait certain de pousser au fond, avant l’intervention de Josip Stanisic. C’était son premier but à Wembley avec l’Angleterre en compétition officielle, et son deuxième en autant de matches contre la Croatie.

La taille de Burn, 2,01 m, offrait une autre arme à l’Angleterre. Il a placé des têtes sur coups de pied arrêtés aux 27e, 30e et 89e minutes et aidé les hôtes à remporter 60 % des duels aériens, même si les coups de pied arrêtés anglais, penalty exclu, n’ont représenté que 0,20 xG.

Publicité

Le dispositif tactique de la Croatie

De retour à Wembley pour la première fois depuis la célèbre victoire 3-2 de son équipe en 2007, Slaven Bilic a effectué quatre changements après la défaite contre l’Espagne. Ivan Smolcic, Josip Misic, Petar Sucic et Martin Baturina ont été titularisés, tandis que Luka Modric a pris place sur le banc. Sur le papier, la Croatie évoluait en 4-2-3-1, avec Livakovic derrière Smolcic, Luka Vuskovic, Stanisic et Gvardiol, Misic et Mateo Kovacic au milieu, et Nikola Vlasic, Sucic et Baturina derrière Igor Matanovic.

La Croatie a bien entamé le match. Elle a exercé un pressing haut, cherché à déjouer celui de l’Angleterre par la passe, obtenu deux corners dans les cinq premières minutes et vu Kovacic tirer au-dessus dès la première minute. Mais après le but de Rogers, elle a reculé nettement, défendant souvent à cinq derrière un milieu défensif. Elle a réussi 15 tacles en première période, contre six pour l’Angleterre.

Publicité

En contrepartie, l’attaque croate n’a presque rien proposé avant la pause. La Croatie affichait 0,21 xG à la mi-temps et trois de ses cinq tirs avaient été décochés de l’extérieur de la surface, notamment ceux de Kovacic à la 33e minute et de Baturina à la 42e, directement sur Jordan Pickford. Aucun de ses neuf centres en première période n’a trouvé un coéquipier, et elle n’a touché que six ballons dans la surface anglaise, contre 16 pour les hôtes.

Lorsque la Croatie se portait vers l’avant, elle passait par la gauche. 42 % de ses attaques empruntaient ce côté, où Gvardiol montait face à Alexander-Arnold, comme à la 22e minute, lorsque sa percée a permis à Misic de tenter sa chance de loin. C’était aussi le côté le plus utilisé par l’Angleterre en attaque, ce qui faisait du couloir d’Alexander-Arnold le plus sollicité dans les deux sens.

Publicité

La bataille tactique

La Croatie n’a pas réussi à mettre l’Angleterre en difficulté dans le jeu. Ses xG dans le jeu sur l’ensemble du match ne s’élevaient qu’à 0,34. Les coups de pied arrêtés ont changé la donne, avec 0,87 xG, et les deux moments décisifs de la rencontre sont nés de corners.

L’égalisation croate à la 59e minute est intervenue après deux corners concédés coup sur coup par l’Angleterre, le premier par Hall et le second par Gordon. Gvardiol a remisé le ballon de la tête, Quansah a tenté de le renvoyer de la tête vers Pickford depuis les six mètres, et Sucic l’a repris pour l’envoyer sous la barre. C’était le premier but encaissé par l’Angleterre depuis le but victorieux de l’Espagne lors de la première journée.

Publicité

La réaction anglaise est elle aussi venue d’un corner. Monté aux avant-postes, Quansah a été entraîné au sol par Smolcic. Après consultation de la VAR, l’arbitre Morten Krogh a désigné le point de penalty et averti le latéral droit croate. Alors que Livakovic plongeait sur sa gauche, Kane a tiré au milieu à la 64e minute pour inscrire son 92e but en sélection.

Ce but n’a pas mis fin au suspense. L’Angleterre a touché 19 ballons dans la surface croate après la pause, mais la Croatie en a touché 17, contre six en première période, et ses huit tirs de la seconde période ont tous été décochés de l’intérieur de la surface. Après la pause, elle a cumulé 1,01 xG, davantage que les 0,94 de l’Angleterre une fois le penalty retranché.

Publicité

Les ajustements en cours de match

Bilic a été le premier à agir. À la 70e minute, Ante Budimir a remplacé Matanovic en pointe et Mario Pasalic est entré à la place de Sucic. Six minutes plus tard, il a opté pour un changement plus offensif en remplaçant Smolcic, averti, par Marco Pasalic, tandis que Modric, 41 ans, a pris la place de Misic et récupéré le brassard de capitaine.

La Croatie a alors accentué sa pression. Budimir a obligé Pickford à intervenir sur une tête à la 76e minute. Modric a ensuite lancé Vlasic, qui s’est défait de Burn avant de croiser un tir passé de peu à côté à la 82e. Quansah a dû effectuer un tacle glissé pour arrêter Budimir à la 88e. Dans le temps additionnel, Vuskovic et Budimir ont tous deux manqué le cadre de la tête sur des corners, les meilleures occasions croates d’arracher un point.

Publicité

Tuchel a effectué ses changements en pensant à dimanche. À la 78e minute, James Garner, Ben White et Rio Ngumoha ont remplacé Rice, Alexander-Arnold et Gordon, des changements poste pour poste qui ont permis de faire souffler trois titulaires avant le déplacement en Espagne. Garner a cru porter le score à 3-1 à la 86e minute sur un ballon en retrait de Bellingham, mais ce dernier était hors-jeu. Le dernier changement croate est intervenu à la 90e minute, lorsque Lovro Majer a remplacé Kovacic.

Conclusion

L’ouverture du score anglaise a illustré précisément ce que recherchait Tuchel, avec Kane qui décrochait, Bellingham qui arrivait au second poteau et Rogers qui concluait l’action. Mais la défense croate à cinq a maintenu le suspense et, une fois revenue dans le match à la faveur d’une erreur sur coup de pied arrêté, la Croatie s’est montrée la plus dangereuse dans les derniers instants. Le penalty de Kane a décidé de l’issue d’une soirée historique, mais les corners concédés par l’Angleterre et les occasions créées par la Croatie en fin de match donneront matière à réflexion à Tuchel avant d’affronter l’Espagne.