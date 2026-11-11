Comment regarder Angleterre-Croatie avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Wembley

L’Angleterre reçoit la Croatie jeudi soir au stade de Wembley dans le groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Thomas Tuchel cherchera à conforter sa position au classement du groupe.

L’enjeu dépasse le match lui-même. Harry Kane devrait battre le record de sélections en équipe d’Angleterre masculine détenu de longue date par Peter Shilton lorsqu’il honorera sa 126e sélection, dépassant ainsi le légendaire gardien qui détenait ce record depuis 1989. Une cérémonie spéciale est prévue avant le match à Wembley, en présence de Shilton pour marquer la passation.

Le triomphe de Kane au Ballon d’Or sera également salué devant le public anglais, ajoutant une note festive à une soirée déjà historique pour le football anglais. L’attaquant du Bayern Munich vise les 100 buts en sélection et ne montre aucun signe de ralentissement.

La Croatie de Slaven Bilic arrive après un parcours difficile en Ligue des nations. Ses récentes confrontations avec l’Angleterre ont été à sens unique, et les visiteurs devront nettement hausser leur niveau pour éviter une nouvelle lourde défaite à Wembley.

La jeune équipe d’Angleterre continue de susciter l’intérêt. Rio Ngumoha, 18 ans, a été de nouveau appelé après avoir brillé en club, notamment lors de la victoire de Liverpool face à Villarreal en Ligue des champions, et aura à cœur de rejouer en sélection.

Jude Bellingham apporte sa qualité de joueur du Real Madrid au milieu de terrain à Wembley, tandis que Declan Rice stabilise l’entrejeu. L’Angleterre aborde cette rencontre avec un effectif riche et une dynamique positive.

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