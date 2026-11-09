Angleterre - Croatie : les détails du match

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Wembley

Wembley prêt à accueillir une Angleterre prolifique face à une Croatie piquée dans son orgueil

L’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley pour son avant-dernier match du groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA. Un nul suffira à l’équipe de Thomas Tuchel pour se qualifier pour les quarts de finale.

L’Angleterre aborde la rencontre en grande forme après avoir écrasé la Croatie 7-0 lors du match aller le mois dernier, l’un de ses succès les plus éclatants de ces dernières années. Ce résultat, ajouté à trois victoires lors de ses quatre premiers matches de groupe, lui permet de garder son destin en main en Ligue des nations.

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Tuchel a convoqué un groupe de 25 joueurs qui suscite plusieurs interrogations. Jobe Bellingham est appelé pour la première fois en équipe senior après avoir évolué avec les moins de 21 ans. Son frère Jude aurait milité pour sa sélection. Josh King, qui joue à Fulham, a lui aussi été retenu, Tuchel saluant la polyvalence et la personnalité du joueur de 25 ans.

Cole Palmer et Phil Foden sont les deux absents les plus remarqués. Tuchel s’est montré direct au sujet de Palmer, soulignant que le milieu de Chelsea avait manqué trop de rassemblements internationaux et que le groupe qui avait si bien joué à la Coupe du monde restait prioritaire. Foden, de son côté, était proche d’un retour avant de se retrouver sur le banc à Manchester City.

Declan Rice arrive en excellente forme avec son club. En tête du classement des passeurs décisifs de Premier League cette saison, il a reçu les éloges de l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, pour la menace croissante qu’il représente dans le dernier tiers du terrain. Trent Alexander-Arnold conserve lui aussi sa place après avoir convaincu lors du précédent rassemblement. Il est en concurrence avec Ben White et Jarell Quansah au poste d’arrière droit.

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La Croatie arrive sous une forte pression. L’équipe de Slaven Bilic a perdu trois de ses quatre derniers matches de Ligue des nations, dont cette lourde défaite à Wembley, et occupe la troisième place du groupe, ses espoirs de qualification étant pratiquement réduits à néant.

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