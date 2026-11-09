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UEFA Nations League A
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Angleterre-Croatie, avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA : l’Angleterre vise à dominer la compétition

Angleterre vs Croatie
UEFA Nations League A
Angleterre
Croatie

Forte de deux victoires consécutives et convaincantes sans encaisser de but, dont une démonstration époustouflante à Rijeka (7-0) et un succès tranquille face à la Tchéquie (3-0), l’Angleterre accueille une équipe croate fière, qui arrive à Londres déterminée à restaurer la fierté nationale et à effacer l’amertume d’une cruelle défaite contre l’Espagne (2-1), concédée en fin de match.

Angleterre - Croatie : les détails du match

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UEFA Nations League A - Journée 5
Wembley

Wembley prêt à accueillir une Angleterre prolifique face à une Croatie piquée dans son orgueil

L’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley pour son avant-dernier match du groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA. Un nul suffira à l’équipe de Thomas Tuchel pour se qualifier pour les quarts de finale.

L’Angleterre aborde la rencontre en grande forme après avoir écrasé la Croatie 7-0 lors du match aller le mois dernier, l’un de ses succès les plus éclatants de ces dernières années. Ce résultat, ajouté à trois victoires lors de ses quatre premiers matches de groupe, lui permet de garder son destin en main en Ligue des nations.

England Press ConferenceGetty Images

Tuchel a convoqué un groupe de 25 joueurs qui suscite plusieurs interrogations. Jobe Bellingham est appelé pour la première fois en équipe senior après avoir évolué avec les moins de 21 ans. Son frère Jude aurait milité pour sa sélection. Josh King, qui joue à Fulham, a lui aussi été retenu, Tuchel saluant la polyvalence et la personnalité du joueur de 25 ans.

Cole Palmer et Phil Foden sont les deux absents les plus remarqués. Tuchel s’est montré direct au sujet de Palmer, soulignant que le milieu de Chelsea avait manqué trop de rassemblements internationaux et que le groupe qui avait si bien joué à la Coupe du monde restait prioritaire. Foden, de son côté, était proche d’un retour avant de se retrouver sur le banc à Manchester City.

Declan Rice arrive en excellente forme avec son club. En tête du classement des passeurs décisifs de Premier League cette saison, il a reçu les éloges de l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, pour la menace croissante qu’il représente dans le dernier tiers du terrain. Trent Alexander-Arnold conserve lui aussi sa place après avoir convaincu lors du précédent rassemblement. Il est en concurrence avec Ben White et Jarell Quansah au poste d’arrière droit.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

La Croatie arrive sous une forte pression. L’équipe de Slaven Bilic a perdu trois de ses quatre derniers matches de Ligue des nations, dont cette lourde défaite à Wembley, et occupe la troisième place du groupe, ses espoirs de qualification étant pratiquement réduits à néant.

Actualités des équipes et effectifs

Angleterre vs Croatie Équipes probables

Entraineur

  • T. Tuchel

Forme du moment

ANG

ANG - Forme

FRA
V4-6
ESP
D2-3
CZE
V0-2
CRO
V0-7
CZE
V3-0
But marqué (encaissé)
20/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CRO

CRO - Forme

POR
D2-1
CZE
V1-2
ESP
D4-1
ANG
D0-7
ESP
D1-2
But marqué (encaissé)
5/16
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

AngleterreNulCroatie
4
1
0
UEFA Nations League A
Croatie badge
Croatie
CRO
0
Angleterre badge
Angleterre
ANG
7
FDM
Coupe du monde
Angleterre badge
Angleterre
ANG
4
Croatie badge
Croatie
CRO
2
FDM
Championnats d'europe
Angleterre badge
Angleterre
ANG
1
Croatie badge
Croatie
CRO
0
FDM
UEFA Nations League A
Angleterre badge
Angleterre
ANG
2
Croatie badge
Croatie
CRO
1
FDM
UEFA Nations League A
Croatie badge
Croatie
CRO
0
Angleterre badge
Angleterre
ANG
0
FDM
14Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

Grp. 3

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
EspagneEspagneESP
4400125+712
V
V
V
V
2
AngleterreAngleterreANG
4301143+119
V
V
V
D
3
CroatieCroatieCRO
4103414-103
D
D
D
V
4
TchéquieTchéquieCZE
4004210-80
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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