Angleterre - Argentine : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Angleterre - Argentine : détails du match

Coupe du monde - Demi finales Atlanta Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Angleterre – Argentine sera donné le 15 juillet 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST).

À lire aussi : « Peu importe » – La relation amour-haine entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel ne pose pas de problème à l’Angleterre… pour l’instant

Getty Images

De vieux rivaux renouent avec une rivalité légendaire et féroce lors de cette demi-finale décisive

L’une des rivalités les plus légendaires et les plus enflammées du football international s’apprête à reprendre après une pause de 20 ans, alors que l’Angleterre et l’Argentine s’affrontent à l’Atlanta Stadium pour une place en finale de la Coupe du monde. Thomas Tuchel a mené les Three Lions à deux doigts de leur première finale mondiale en six décennies, en forgeant une équipe résiliente qui a su à maintes reprises surmonter l’adversité.

Sur leur route se dressent les champions du monde en titre, emmenés par Lionel Scaloni. L’Albiceleste affiche un palmarès historique parfait, avec un taux de réussite de 100 % à chaque demi-finale disputée, ce qui en fait un adversaire redoutable. Une place en finale à East Rutherford, face à la France ou à l’Espagne, est en jeu : ce choc à haut risque s’annonce comme un nouveau chapitre légendaire dans une rivalité ponctuée de noms emblématiques et de rebondissements historiques.

Comment les Three Lions et l’Albiceleste en sont arrivés là

Le parcours des Three Lions en phase à élimination directe a été un véritable test de caractère et de réactivité offensive. Après avoir dominé le groupe L puis éliminé de justesse la RD Congo, les hommes de Tuchel ont fait taire le Mexique, coorganisateur, lors d’un huitième de finale palpitant remporté 3-2 à l’Azteca. Ils ont conservé cet esprit combatif lors d’un quart de finale acharné à Miami contre la Norvège ; menés au score, ils ont renversé la vapeur grâce à un doublé magique de Jude Bellingham en prolongation (3-2), portant à quatre leur série de matchs consécutifs avec au moins deux buts marqués.

La défense du titre des Argentins s’est transformée en un véritable roller coaster d’émotions. Après avoir dominé leur groupe, les hommes de Scaloni ont d’abord signé un retournement de situation mémorable (3-2) face à l’Égypte, puis ont été poussés dans leurs retranchements par une Suisse très disciplinée en quarts. À égalité après 120 minutes, un but prodigieux de Julián Álvarez en prolongation a finalement eu raison des Suisses, réduits à dix, pour une victoire 3-1 qui prolonge l’invincibilité de l’Argentine en Coupe du monde à 12 matchs depuis 2022.

Getty Images

Les incertitudes à droite de la défense et une course au Soulier d’or palpitante orientent les choix

Les choix tactiques des deux sélectionneurs sont fortement influencés par des problèmes persistants dans la ligne défensive et par une course effrénée vers la gloire individuelle. Le dilemme anglais à droite de la défense demeure : Jarell Quansah est toujours suspendu, et comme il est peu probable que le fragile Reece James soit aligné d’emblée, Ezri Konsa ou Djed Spence devront prendre le relais pour stabiliser le flanc face à un débordement redoutable sur le côté gauche.

L’Argentine arrive en pleine forme, ce qui offre à Scaloni un luxe embêtant dans le dernier tiers : lancer l’énergique Álvarez ou aligner Lautaro Martínez aux côtés de son capitaine emblématique ? Ce duel s’annonce aussi comme un champ de bataille pour le Soulier d’or : Lionel Messi mène la course avec huit buts, talonné par Harry Kane et Jude Bellingham, crédités de six réalisations chacun.

En savoir plus : Comment obtenir des billets pour Angleterre – Argentine : prix des demi-finales de la Coupe du monde, informations sur les rencontres, ventes de dernière minute et plus encore

Pressing au milieu de terrain contre maîtrise des demi-espaces : l’enjeu de la rencontre

Le plan tactique s’articulera autour d’un fascinant duel générationnel au cœur du milieu de terrain. Pour sa toute première sélection en équipe nationale A face à l’Angleterre, Messi cherchera à se glisser profondément dans les espaces, tirant les ficelles aux côtés d’Enzo Fernández et d’Alexis Mac Allister pour démanteler systématiquement le dispositif anglais et exploiter les espaces derrière une défense anglaise avancée.

La stratégie de Tuchel devra privilégier la solidité structurelle et limiter au maximum les défaillances défensives. Declan Rice et Kobbie Mainoo auront pour mission de mettre en place un pressing compact au milieu de terrain afin de couper les lignes d’approvisionnement vers Messi. À partir de là, l’Angleterre cherchera à s’appuyer sur la forme exceptionnelle de Bellingham pour mener les transitions vers l’avant, en exploitant la ligne défensive haute de l’Argentine pour servir Kane dans la surface.

Des structures bien rodées mises à rude épreuve

L’Angleterre doit d’abord solidifier une arrière-garde qui a encaissé à chaque match de la phase à élimination directe ; la moindre couverture trop passive serait impitoyablement sanctionnée par une attaque argentine en feu, auteur de trois buts lors de ses quatre dernières sorties.

L’Argentine, elle, devra réussir l’épreuve mentale suprême : contenir une équipe anglaise confiante et jamais résignée. La clé résidera dans la capacité de Cristian Romero et de Logan Bailly à contrer les déplacements de Kane et à empêcher Bellingham de pénétrer librement dans la surface.

Getty Images

Composition probable de l'Angleterre face à l'Argentine

Pickford ; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly ; Rice, Anderson ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane

Composition probable de l'Argentine face à l'Angleterre

E. Martínez ; Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico ; Paredes ; De Paul, Fernández, Mac Allister ; Messi, Álvarez

Faits et chiffres : Angleterre - Argentine

Les deux nations se retrouveront pour la sixième fois en Coupe du monde, un classique du tournoi. L’Angleterre mène les débats avec trois victoires, contre deux pour l’Argentine.

On se souvient notamment de la victoire controversée de l’Angleterre en quart de finale en 1966, du tristement célèbre quart de finale de 1986 marqué par la « Main de Dieu » de Diego Maradona, et du choc dramatique des huitièmes de finale de 1998.

Les champions du monde en titre abordent le dernier carré invaincus, avec trois succès en autant de matches, et demeurent la seule équipe encore à zéro point concédé. Lionel Messi, en état de grâce, coiffe actuellement le classement du Soulier d’or avec huit réalisations.

Sous la houlette de Thomas Tuchel, les Three Lions alignent un parcours en dents de scie : victoire, match nul, puis nouvelle victoire. Ils ont fait preuve d’une immense ténacité en éliminant la Norvège 2-1 en quarts de finale, après avoir remonté le score grâce à un Jude Bellingham étincelant. Harry Kane et Bellingham suivent Messi de près, avec six réalisations chacun.

Lire la suite : Classement du Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé devance Lionel Messi et Harry Kane dans une course passionnante au titre de meilleur buteur

Effectif de 26 joueurs de l'Angleterre

Gardiens : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Défenseurs : Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Milieux de terrain : Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaquants : Anthony Gordon (Barcelone), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, en prêt de Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Sélection argentine de 26 joueurs

Gardiens : Juan Musso (Atlético de Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Défenseurs : Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Milieux de terrain : Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Attaquants : Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milan).

Actualités des équipes et compositions

Thomas Tuchel n’a pas encore officialisé le onze de départ de l’Angleterre pour la demi-finale, et le staff n’a signalé aucune blessure ni suspension. La présence de Jordan Henderson reste incertaine après sa fracture de l’avant-bras lors des célébrations suivant la victoire en huitièmes contre le Mexique, même si le milieu de terrain n’exclut pas de jouer d’ici la fin du tournoi. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que la situation s’éclaircira.

Lionel Scaloni n’a pas non plus encore dévoilé son onze de départ prévu pour l’Argentine, aucune blessure ni suspension n’ayant été confirmée au sein de l’équipe à ce stade. D’autres informations sur les équipes seront publiées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Angleterre aborde la rencontre avec quatre succès lors de ses cinq dernières sorties ; elle n’a concédé qu’un nul, contre le Ghana, lors de son entrée en lice. Sa dernière prestation s’est conclue par une victoire 2-1 en prolongation face à la Norvège en quarts de finale, Erling Haaland ayant semble-t-il souffert d’un virus tout au long de la rencontre. Auparavant, les Three Lions avaient dominé le Mexique 3-2 puis la RD Congo 2-1, portant leur total à neuf réalisations pour trois encaissés.

L’Argentine affiche un parcours parfait avec cinq victoires en autant de sorties : 3-1 contre la Suisse, 3-2 face à l’Égypte et au Cap-Vert. Les coéquipiers de Messi totalisent douze buts marqués pour cinq encaissés, le meilleur ratio du tournoi à l’aube des demi-finales.

Face-à-face

La dernière rencontre remonte à un match amical de novembre 2005, remporté 3-2 par l’Angleterre. Auparavant, les Three Lions avaient battu l’Albiceleste 1-0 en phase de groupes de la Coupe du monde 2002. Les trois confrontations répertoriées dans la dernière base de données disponible comptent deux succès anglais et un nul, même si plusieurs décennies les séparent.

Classement

L’Argentine a terminé en tête du groupe J, tandis que l’Angleterre a remporté le groupe L avant de se qualifier pour les huitièmes de finale.