Angleterre - Ambitieux, Abraham veut remplacer Kane

En l'absence de l'habituel titulaire des Three Lions, blessé, l'attaquant de Chelsea est prêt à se battre avec la concurrence pour récupérer la place.

Absent plusieurs mois, Harry Kane ne sera pas disponible au mois de mars avec l' et va devoir vite revenir pour espérer disputer l' l'été prochain. Une place se libère donc dans le onze de Gareth Southgate et plusieurs joueurs peuvent espérer la récupérer. Les jeunes, Tammy Abraham et Marcus Rashford, empilent les buts tandis que Danny Ings est en grande forme, et Jamie Vardy écrase tout, mais ce dernier a pris sa retraite internationale après l'Euro 2016. Convoqué en octobre et en novembre, Tammy Abraham peut légitimement espérer voir son influence croitre au sein de la sélection anglaise.

Tammy Abraham espère être promu au poste de titulaire en l'absence du buteur de : "Bien sûr, je regarde Harry Kane et je suis dégoûté qu'il soit blessé mais j'espère qu'il sera de retour pour l'Euro 2020. Il y a une opportunité pour moi et c'est le monde du football mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Je regarde à travers la liste et je vois Marcus Rashford, Danny Ings, beaucoup de buteurs qui marquent actuellement des buts".

"Saisir cette opportunité"

"Jamie Vardy est un autre attaquant talentueux, il a un oeil pour le but et il est l'un des joueurs que j'ai adoré. Je dois voler ses idées et les faire miennes, mais s'il revient d'une retraite internationale, alors il revient. J'espère que je serai toujours là de toute façon. Je suis toujours ambitieux et cela me vient toujours à l’esprit. En grandissant, j'ai toujours voulu jouer pour l'Angleterre et maintenant j'en ai l'opportunité donc je vais essayer de l'attraper à deux mains", a ajouté l'international anglais.

"Il y a probablement plus de pression étant le numéro neuf de , mais je m'amuse et je dois juste continuer à le faire. Il s'agit de rester concentré sur Chelsea, d'aller là-bas à chaque match et de faire de mon mieux, d'obtenir les victoires et ensuite je peux me concentrer sur l'été avec l'Angleterre", a conclu l'attaquant des Blues. Tammy Abraham compte quatre sélections et un but sous le maillot des Three Lions.

L'attaquant anglais a parlé du comportement des supporters à Stamford Bridge : "Nous devons faire lever le stade. Nous avons des matches difficiles à venir, mais je suis toujours persuadé que nous pouvons nous en sortir et nous amuser. Beaucoup de gens disent que les fans sont calmes mais ils veulent venir regarder du beau football. Récemment, lors de nos matches à domicile, nous ne l'avons pas fait, mais vous pouvez voir contre que nous jouions très bien et que les fans étaient derrière nous".