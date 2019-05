Angers - Stéphane Moulin prolonge jusqu'en 2022

L'entraîneur angevin, au club depuis 2011, arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison. Il a prolongé de trois ans, soit jusqu'en 2022.

C'est l'entraîneur à la plus grande longévité des cinq grands championnats européens. En poste à Angers depuis 2011, Stéphane Moulin arrivait en fin de contrat en juin prochain. Le club a annoncé ce mardi que son entraîneur avait prolongé jusqu'en 2022.

Une longévité exemplaire

C’est un plaisir de vous l’annoncer aujourd’hui. L’histoire entre Angers SCO et Stéphane Moulin se poursuit ! Le coach vient de prolonger jusqu’en 2022 ! #LaForceDuSCO pic.twitter.com/lGFq5ZamSY — Saïd chabane (@SadSaidchabane) 21 mai 2019

"Avec Stéphane on avance avec le même objectif, faire grandir le club. C’est est un homme de projet. Un enfant du club qui connaît le SCO dans ses moindres recoins. Il connaît les moyens qui sont les nôtres pour atteindre nos objectifs, a estimé le président du club, Saïd Chabane, à propos de celui qui a porté les couleurs du SCO en tant que joueur, entre 1984 et 1990. Ce n’est pas un concours que l’on fait pour la longévité. L’homme que l’on a aujourd’hui à nos côtés correspond à la culture du SCO. L’objectif, c’est l’alignement des hommes, des objectifs et de l’institution."

"Ma quête est de prendre du plaisir avec les gens avec qui je travaille, avec les gens qui me font confiance, en essayant de la rendre. L’acte fort qui a eu lieu à mon égard m’a marqué. Je sais très bien où je suis et avec qui je travaille. On dit souvent que l’herbe est plus verte ailleurs... En tout cas, je trouve que le terrain est beau chez nous", a pour sa part réagi le principal intéressé, qui devrait donc rester sur le banc de l'équipe pendant plus de dix ans.

Depuis son arrivée, Angers n'a cessé de progresser jusqu'à monter en à l'issue de la saison 2014-2015. Pour la quatrième saison, les Angevins sont parvenus à se maintenir sans trop trembler après une saison maîtrisée. Ils occupent la 13e place du championnat avant de recevoir Saint-Étienne lors de la dernière journée, vendredi (21h05).