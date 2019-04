Angers - Rupture des ligaments croisés pour Cheikh N'Doye

Blessé avec la sélection sénégalaise, le milieu de terrain angevin souffre d'une rupture des ligaments croisés.

Mauvaise nouvelle pour Cheikh N'Doye. Revenu blessé du rassemblement avec sa sélection, le milieu de terrain d'Angers souffre d'une rupture des ligaments croisés selon Ouest .

Le joueur passé par Birmingham était sorti sur blessure le 26 mars dernier lors d'un match amical contre le . Il s'était ensuite vu diagnostiquer une entorse du genou. Un diagnostic malheureusement largement revu à la hausse depui.

Le joueur de 33 ans manquera donc la fin de saison avec son club en et le début de la prochaine, mais également la , qui se déroulera au mois de juin en Egypte. Le sera fixé très prochainement sur son sort dans cette compétition puisque le tirage au sort sera effectué ce vendredi près des pyramides de Gizeh.

Le SCO quant à lui devra obtenir son maintien sans son capitaine et taulier dans l'entrejeu, aligné à 27 reprises en championnat depuis le début de la saison par Stéphane Moulin. En son absence, Angers reste sur deux matches nuls consécutifs contre Marseille (2-2) et Rennes (3-3), avant d'aller défier ce samedi à d'Ornano (20h). Les Angevins occupent la 12e place du classement à 7 journées de la fin du championnat et comptent 14 points d'avance sur , 18e et barragiste.