Comment regarder Angers-Nice avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Angers et Nice se retrouvent au stade Raymond-Kopa le dimanche 8 novembre 2026 pour un match de Ligue 1 qui revêt une réelle importance pour les deux clubs, situés à des extrémités opposées du classement.

Angers occupe la 15e place du classement et aborde cette rencontre en mauvaise forme, après avoir perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Lyon le week-end dernier. Le club a encaissé 13 buts lors de ses cinq derniers matches, une série qui a mis en évidence de réelles fragilités défensives.

Nice, huitième, arrive dans un état d’esprit bien différent. L’équipe d’Olivier Pantaloni a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1, dont une victoire 5-2 contre Rennes et un succès 2-1 à Brest. Elle affiche un tout autre visage depuis quelques semaines.

Les confrontations directes sont à l’avantage des visiteurs. Nice a remporté 2-0 la dernière rencontre entre les deux équipes, sur cette même pelouse en mars 2026, et s’est imposé lors de trois de leurs cinq derniers duels en Ligue 1.

Du côté d’Angers, l’entraîneur Stephane Gilli attend une réaction. Son équipe n’a marqué que trois buts lors de ses cinq dernières sorties et devra nettement élever son niveau pour tirer quelque chose de ce match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Angers-Nice, notamment l’heure du coup d’envoi, les possibilités de suivre le match en direct, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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