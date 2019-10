Angers - Moulin aborde le match face au PSG : "S'ils veulent se fâcher, ce sera plus compliqué"

Pour l'entraîneur d'Angers, Stéphane Moulin, il sera compliqué pour son équipe d'obtenir un résultat au Parc des Princes si le PSG joue à son niveau.

Avant le déplacement d'Angers au Parc des Princes, samedi en (17h30), Stéphane Moulin s'est montré méfiant sur la capacité d'intimidation de son adversaire, d'autant plus avec les présences de Neymar et Mbappé.

Le PSG actuel

"Ils ont fait un peu moins peur depuis six mois, car ils ont eu beaucoup d'absents. On peut même dire qu'ils étaient affaiblis, malgré tout le potentiel qu'ils ont. On a eu l'impression qu'ils n'écrasaient plus le Championnat. Mais là, ils ont battu le Real (3-0), sans Neymar et Mbappé, et mardi (1-0). Avec eux, ça fait encore plus peur.

C'est particulier d'aller jouer ce match à Paris mais nous devons rester nous-mêmes. Il faut qu'on vive bien ce match, avant et pendant. Le résultat va surtout dépendre d'eux : s'ils veulent se fâcher, ce sera plus compliqué."

Angers, un effectif de qualité

"On a gagné de l'expérience, on a de la stabilité, de la confiance, avec des joueurs qui débutent leur cinquième saison de L1 et d'autres qui viennent s'insérer dans ce fonctionnement. C'est le meilleur effectif que j'ai jamais eu ici, en quantité et en qualité, même si on a déjà eu des joueurs très très forts. C'est un groupe étoffé et complémentaire."