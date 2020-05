Angers : Laurent Viaud à la formation des Girondins de Bordeaux ?

Les Girondins de Bordeaux pensent à Laurent Viaud, en poste à Angers, pour remplacer Souleymane Cissé à la tête de la formation.

Les Girondins de cherchent un remplaçant à Souleymane Cissé, l'actuel directeur technique, qui a récemment présenté sa démission. Si son départ n'a pas encore été formalisé, il ne fait guère de doutes.

Comme annoncé par L'Equipe, le club au scapulaire songe à Laurent Viaud pour lui succéder.

L'ancien responsable du scouting en pour a déjà travaillé avec le directeur du football des Girondins, Eduardo Macia, lorsque ce dernier était en poste chez les Reds. Il était l'entraîneur de l'équipe U17 d'Angers cette saison.

Plus d'équipes

Viaud : "J'ai averti le club de cette sollicitation"

Dans un communiqué relayé lundi par le SCO, Laurent Viaud a lui-même confirmé qu'il pourrait quitter Angers pour relever un nouveau challenge.

L'article continue ci-dessous

"Si je réfléchis à un douloureux départ, c'est avant tout pour la qualité de la sollicitation et du projet qui me sont proposés. La nouvelle direction n'a aucune responsabilité dans cette hypothétique décision. Par transparence, j'ai averti le club de cette sollicitation et les échanges que j'ai eu avec Fabrice Favetto Bon et Sébastien Larcier ont été très riches. Je nous souhaite, quoiqu'il arrive, le meilleur pour l'avenir de NOTRE club Angers SCO."

Cependant, il ne serait pas la seule piste étudiée par Bordeaux. L'Equipe indique que Macia a également sondé Henri Stambouli, ancien directeur du centre de formation de , qu'il a quitté en 2018. "On a été en contact par personne interposée", confirme l'intéressé.

Auriac quitte Angers

Du côté d'Angers, Olivier Auriac a résilié son contrat ce mardi matin. Promu à la tête des U19 en cours de saison, après le départ de Denis Arnaud au , il s'était vu signifier par sa direction qu'il reprendrait l'équipe U16 la saison prochaine. Ouest-France l'annonce proche du .