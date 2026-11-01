Van Dijk se prépare pour un quatrième match consécutif à domicile
Liverpool conclut dimanche après-midi, face à Arsenal, un concurrent dans la course au titre, une rare série de quatre matches consécutifs à Anfield. Liverpool aborde cette rencontre après s’être qualifié en milieu de semaine pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise en battant Chelsea aux tirs au but.
Le capitaine Virgil van Dijk a souligné que les matches contre Arsenal restent parmi les rendez-vous marquants de la saison.
Le défenseur s’attend à une rencontre intense face à l’équipe de Mikel Arteta.
Le capitaine exige un engagement de tous les instants face aux champions
Dans ses notes publiées dans le programme officiel du match, Van Dijk a décrit l’état d’esprit nécessaire pour prendre les trois points. « Les matches contre Arsenal sont toujours spéciaux, et celui de dimanche ne fera pas exception. Je sais que vous serez au rendez-vous, et nous aussi », a écrit Van Dijk.
« On ne passe pas d’après-midi facile et tranquille en Premier League, et certainement pas contre Arsenal. »
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« Il faut être concentré dès la première seconde, être prêt à courir sans relâche, à se battre sur chaque ballon et à aider ses coéquipiers… pendant plus de 90 minutes », a insisté le capitaine.
Van Dijk insiste sur le sang-froid et la communion avec Anfield
Van Dijk a souligné qu’il sera crucial de garder son sang-froid sur le plan tactique dans les moments difficiles face à la menace que représente Arsenal. « Il y aura des moments, j’en suis sûr, où nous devrons souffrir sans ballon, mais il est important de garder notre calme et de veiller à montrer nos propres qualités quand nous aurons le ballon », a-t-il indiqué.
« Il est également important que nous nous servions de l’énergie que vous nous donnez pour aller de l’avant. »
« Quand Anfield est à son meilleur niveau, nous le sommes aussi, et inversement », a-t-il ajouté.
Liverpool veut poursuivre sur sa lancée
Après sa qualification en coupe en milieu de semaine, Liverpool se concentre de nouveau sur le championnat.
Van Dijk attend de l’équipe qu’elle conserve sa solidité défensive et sa cohésion.
Liverpool donnera le coup d’envoi face à Arsenal dimanche après-midi à Anfield.