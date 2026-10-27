Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Explore Betting on GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-LENS-AUXERREGetty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Anfield s’annonce tout de rouge vêtu ! Les supporters de Lens interdits de déplacement à Liverpool après des incidents liés aux engins pyrotechniques qui ont valu une sanction de l’UEFA au club français

Suivez GOAL sur Google

L’UEFA a officiellement interdit aux supporters de Lens d’assister au prochain match de Ligue des champions de leur équipe contre Liverpool, à Anfield. Cette lourde sanction fait suite à une série de débordements dans les tribunes et à un usage massif d’engins pyrotechniques lors de récentes rencontres européennes.

Publicité

L’UEFA sévit face aux débordements pyrotechniques

L’instance dirigeante du football européen a adopté une position ferme face aux incidents récurrents impliquant les supporters du RC Lens cette saison. L’instance disciplinaire de l’UEFA a confirmé que le club français ne pourra pas vendre de billets à ses supporters pour ses deux prochains déplacements lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette décision fait suite aux scènes de chaos survenues lors de sa récente rencontre contre le Club Bruges, brièvement interrompue après que de nombreux engins pyrotechniques ont été allumés et jetés vers le terrain et les supporters adverses.

Les conséquences financières sont également importantes pour le club de Ligue 1, que l’UEFA a décidé d’infliger une amende de 80 000 euros. Cette sanction couvre plusieurs infractions, notamment l’allumage et le jet d’engins pyrotechniques ainsi que les dégradations commises par les supporters visiteurs. La décision intervient après un premier avertissement adressé au club à la suite d’incidents similaires survenus lors d’un déplacement chez le Slavia Prague en septembre. Lens était donc déjà soumis à une période probatoire lorsque les nouvelles infractions ont été commises en Belgique.

Les déplacements à Leipzig et à Liverpool concernés

Le calendrier de cette interdiction prive Lens de ses supporters à l’extérieur pour deux rencontres cruciales. Le premier match concerné sera le déplacement chez le RB Leipzig le 24 novembre, suivi de la visite très attendue à Anfield pour affronter Liverpool le 27 janvier. En outre, une interdiction portant sur un troisième match est assortie d’un sursis pendant une période probatoire de deux ans. Elle constitue un dernier avertissement aux supporters du club concernant leur comportement dans les compétitions européennes au cours des prochaines années.

Publicité
Publicité

Pour Liverpool, cette décision garantit une ambiance entièrement acquise à l’équipe locale lors de son dernier match de la phase de ligue, en début d’année. Le club réalise actuellement un excellent parcours européen sous la direction d’Andoni Iraola : il occupe la troisième place du classement général avec trois victoires en trois matches. Avec le maximum de points pris jusqu’ici, Liverpool est bien placé pour se qualifier directement pour la phase à élimination directe. L’absence de supporters visiteurs à Anfield ne fera que renforcer son avantage à domicile en janvier.

Prochains matchs
LIV

LIV

Carabao Cup

28 oct. 2026

CHE

CHE

LIL

LIL

Ligue 1

30 oct. 2026

RCL

RCL

Les difficultés s’accumulent pour le club français

Alors que Liverpool poursuit sur sa lancée, Lens rencontre des difficultés sur le terrain comme en dehors pour son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne. Après sa lourde défaite 3-0 contre le Club Bruges, le club français occupe actuellement la 27e place du classement de la phase de ligue, avec seulement trois points pris lors de ses trois premiers matches. L’absence de ses supporters en Allemagne et en Angleterre compliquera sans aucun doute ses efforts pour atteindre les places qualificatives pour les barrages, alors que la compétition entrera dans sa phase décisive au cours des mois d’hiver.

La direction du club a déjà montré qu’elle était prête à prendre des mesures en interne, en interdisant précédemment à ses propres supporters d’assister au derby local très disputé contre Lille. La répétition de ces incidents a contraint l’UEFA à agir, laissant Lens aborder ses déplacements restants les plus difficiles sans le soutien de ses fidèles « Sang et Or ».

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »