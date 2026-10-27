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L’UEFA a officiellement interdit aux supporters de Lens d’assister au prochain match de Ligue des champions de leur équipe contre Liverpool, à Anfield. Cette lourde sanction fait suite à une série de débordements dans les tribunes et à un usage massif d’engins pyrotechniques lors de récentes rencontres européennes.

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L’UEFA sévit face aux débordements pyrotechniques

L’instance dirigeante du football européen a adopté une position ferme face aux incidents récurrents impliquant les supporters du RC Lens cette saison. L’instance disciplinaire de l’UEFA a confirmé que le club français ne pourra pas vendre de billets à ses supporters pour ses deux prochains déplacements lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette décision fait suite aux scènes de chaos survenues lors de sa récente rencontre contre le Club Bruges, brièvement interrompue après que de nombreux engins pyrotechniques ont été allumés et jetés vers le terrain et les supporters adverses.

Les conséquences financières sont également importantes pour le club de Ligue 1, que l’UEFA a décidé d’infliger une amende de 80 000 euros. Cette sanction couvre plusieurs infractions, notamment l’allumage et le jet d’engins pyrotechniques ainsi que les dégradations commises par les supporters visiteurs. La décision intervient après un premier avertissement adressé au club à la suite d’incidents similaires survenus lors d’un déplacement chez le Slavia Prague en septembre. Lens était donc déjà soumis à une période probatoire lorsque les nouvelles infractions ont été commises en Belgique.

Les déplacements à Leipzig et à Liverpool concernés

Le calendrier de cette interdiction prive Lens de ses supporters à l’extérieur pour deux rencontres cruciales. Le premier match concerné sera le déplacement chez le RB Leipzig le 24 novembre, suivi de la visite très attendue à Anfield pour affronter Liverpool le 27 janvier. En outre, une interdiction portant sur un troisième match est assortie d’un sursis pendant une période probatoire de deux ans. Elle constitue un dernier avertissement aux supporters du club concernant leur comportement dans les compétitions européennes au cours des prochaines années.

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Pour Liverpool, cette décision garantit une ambiance entièrement acquise à l’équipe locale lors de son dernier match de la phase de ligue, en début d’année. Le club réalise actuellement un excellent parcours européen sous la direction d’Andoni Iraola : il occupe la troisième place du classement général avec trois victoires en trois matches. Avec le maximum de points pris jusqu’ici, Liverpool est bien placé pour se qualifier directement pour la phase à élimination directe. L’absence de supporters visiteurs à Anfield ne fera que renforcer son avantage à domicile en janvier.

Les difficultés s’accumulent pour le club français

Alors que Liverpool poursuit sur sa lancée, Lens rencontre des difficultés sur le terrain comme en dehors pour son retour dans la plus prestigieuse compétition européenne. Après sa lourde défaite 3-0 contre le Club Bruges, le club français occupe actuellement la 27e place du classement de la phase de ligue, avec seulement trois points pris lors de ses trois premiers matches. L’absence de ses supporters en Allemagne et en Angleterre compliquera sans aucun doute ses efforts pour atteindre les places qualificatives pour les barrages, alors que la compétition entrera dans sa phase décisive au cours des mois d’hiver.

La direction du club a déjà montré qu’elle était prête à prendre des mesures en interne, en interdisant précédemment à ses propres supporters d’assister au derby local très disputé contre Lille. La répétition de ces incidents a contraint l’UEFA à agir, laissant Lens aborder ses déplacements restants les plus difficiles sans le soutien de ses fidèles « Sang et Or ».