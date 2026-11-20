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Ni les chiffres ni le classement ne semblent suffire à rassurer Liverpool avant le choc de dimanche prochain. Le visiteur attendu à Anfield n'est pas le Manchester United qui a longtemps trébuché cette saison, mais une équipe entièrement nouvelle, en quête d'un autre départ sous la houlette de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino.

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C'est là tout le sens du message d'Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, qui refuse d'aborder ce match comme une rencontre facile face à une équipe qui pointe à la 18e place et n'a plus goûté à la victoire en championnat depuis août dernier. Pour le technicien espagnol, ce moment pourrait même être le plus dangereux pour son équipe.

Iraola a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match : « Nous devons mesurer l'importance de ce match. Ils ont un nouvel entraîneur, ce qui représente de nouveaux défis pour nous. Il est vrai qu'ils ont ce léger avantage : nous n'avons aucune référence pour nous préparer, car ils peuvent emprunter des voies différentes que, franchement, nous ne connaissons pas pour le moment. »

Iraola sait que l'arrivée d'un nouvel entraîneur change tout dans un vestiaire : chaque joueur cherchera à faire ses preuves, chaque joueur se battra pour décrocher une place de titulaire, ce qui pourrait offrir à United un formidable regain de moral et relancer une saison jusqu'ici poussive.

Il a ajouté : « Le début de match sera très important. Nous connaissons bien leurs joueurs, qui ils sont, quels points forts et quelles faiblesses ils ont montrés. Mais nous devons gérer leur enthousiasme d'entrée et ne pas leur laisser l'occasion de sentir qu'ils peuvent revenir. »

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Liverpool aborde la rencontre à la 4e place, après avoir remporté 6 de ses 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, dont une victoire aux tirs au but face à Chelsea en Coupe de la Ligue. Pour autant, les performances à Anfield restent une véritable source d'inquiétude pour le staff technique : l'équipe n'a remporté qu'une seule de ses 5 rencontres de championnat à domicile.

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Iraola a reconnu ce problème sans détour : « Oui, je pense que nous sommes conscients que nos statistiques à l'extérieur sont bien meilleures. Nous devons progresser sur ce point, et Manchester United est la première occasion de le prouver. »

L'histoire récente entre les deux équipes complique encore la tâche. Manchester United n'a plus perdu contre son rival Liverpool depuis septembre 2024, et n'a plus été battu à Anfield depuis la défaite historique 7-0 face à l'équipe de Jürgen Klopp en mars 2023, de quoi donner un surcroît de confiance aux visiteurs malgré leurs résultats en berne.

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De son côté, Liverpool bénéficiera d'un sérieux coup de pouce avec le retour du trio blessé Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch et Virgil van Dijk, qui devraient être prêts pour le match de dimanche. Iraola a en revanche confirmé que Giovanni Leoni et Conor Bradley avaient repris l'entraînement, sans être encore aptes à jouer.

Dans un autre registre, Iraola a condamné le tournage, par un drone, d'images de l'entraînement de Manchester United cette semaine, après avoir reçu les vidéos publiées par un individu sur sa chaîne YouTube, avant que celui-ci ne présente ses excuses et ne les supprime.

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Iraola a conclu : « On m'a envoyé les images hier, mais le plus important dans cette affaire, c'est que cela ne devrait pas être légal. C'est arrivé à Manchester United, mais cela pourrait m'arriver à n'importe quel entraînement. Ce n'est pas une question d'avantage, mais du simple fait que quelqu'un puisse le faire. Il y a une raison pour laquelle nous nous entraînons à huis clos, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour aucun club. »