Anelka revient sur son calvaire au Real Madrid et voulait rester à Liverpool

L'ancien international français fait l'objet d'un nouveau documentaire et évoque les problèmes qu'il a eu à Santiago Bernabeu.

Nicolas Anelka a révélé qu'il "détestait" la vie au et souhaitait être transféré définitivement à après son prêt d'un an au club. L'ancien attaquant de l'équipe a passé un an dans la capitale espagnole après avoir rejoint le club merengue en provenance d' en 1999, mais n'a réussi à marquer deux buts en 19 apparitions en et deux autres en 10 matches de , qui se sont avérés être décisifs.

Nicolas Anelka a fini par revenir au mais a été prêtée à Liverpool pour la campagne 2001-02, marquant quatre buts en alors que l'équipe d'Anfield terminait deuxième du classement et que le recrutait l'été suivant. Il admet dans un nouveau documentaire Netflix, "Anelka L'Incompris", qu'il aurait aimé rester un peu plus longtemps avec les Reds, alors que la vie à Santiago Bernabeu était insupportable. "Les fans de Liverpool pensent que je ne voulais pas rester", a-t-il déclaré. "Ils doivent savoir que ce n'était pas le cas. Cet épisode a été tragique pour moi. C'est un club où j'aurais pu faire de grandes choses."

"La quenelle était pour Steve Clarke"

Sur son passage en , il a ajouté: "J'ai compris ce que cela signifiait d'être une star quand j'ai rejoint le Real Madrid, et je détestais ça. Après la conférence de presse, je suis allé au vestiaire. Je suis arrivé le premier, je me suis assis, mais les joueurs ont commencé à venir vers moi et à me dire tour à tour : "C'est ma place". Je disais: "Oh, désolé. Puis-je m'asseoir ici ?", Puis un autre joueur arrivait et disait: "C'est ma place".

"C'est arrivé peut-être 20 fois. J'ai juste pensé: "Qu'est-ce que je fais ici ? Cela va être hostile". Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était que le début du cauchemar. Il y avait des sacrifices à faire et j'étais trop jeune pour comprendre. Il y avait tellement de pression. J'étais dans la presse tous les jours. Sur le terrain, les choses n'étaient pas super. Je ne pouvais pas avoir de vie privée. Je ne pouvais rien faire. Vous avez 20 ans, vous ne pouvez pas marcher dans la rue. On parle de tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez est dans les journaux le lendemain", a ajouté Nicolas Anelka.

Anelka a également passé une saison à West Bromwich Albion en fin de carrière, mais la célébration controversée de la quenelle l'a vu être suspendu pour cinq matchs et condamné à une amende de 80 000 £. Le joueur de 41 ans a déclaré que son geste était un message adressé à l'ancien entraîneur, Steve Clarke, plutôt qu'un salut antisémite : "Je suis de retour dans l'équipe et le premier match que je joue, je marque. Alors je fais cette célébration", a déclaré Anelka. "Les gens ne le savent pas parce que je n'ai jamais voulu parler de Steve Clarke, mais quand je fais la quenelle, c'est pour lui. Pour moi, ce n'était pas antisémite, donc j'ai été surpris."